Depremzedeler yurtlarda ağırlanmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, Elazığ’daki KYK yurtlarında ağırlanma devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Asrın felaketinde on binlerce insan hayatını kaybederken, yine on binlerce kişi de yaralandı. Depremin hemen ardından afet bölgesinde evi yıkılan veya hasar gören vatandaşlar, çevre illerdeki KYK yurtlarında misafir edilmeye başlandı. Bu çerçevede hem Elazığ’da evleri ağır hasar alan vatandaşlar, hem de deprem bölgesinden tahliye edilen depremzedeler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlara yerleştirildi. Depremzedelerin günlük bütün ihtiyaçları burada karşılanırken, talepleri de Valilik koordinesinde yerine getiriliyor. Afetten etkilenen yetişkin ve çocuklara psikososyal destek imkanı da sunuluyor.

"Elazığ’da yaklaşık 3 bin 500 depremzede ağırlıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatlarıyla depremin ilk saatinden itibaren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm personeliyle sahada olduklarını söyledi. Eren, "Önce Gençlik Merkezleri ve spor tesislerimizi geçici barınma olarak açmıştık. Daha sonrasında hem Cumhurbaşkanımızın hem de Bakanımızın talimatlarıyla yurtlarımızda depremzedelere hizmet etmeye çalışıyoruz. Şu anda Ahmet Kabaklı, İzzetpaşa ve Fırat öğrenci yurtlarımızda depremzedeleri ağırlıyoruz. Buradaki depremzedelerin hem barınma hem de beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde psikososyal destek ekipleri ile birlikte yaraları sarmaya çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz anaokulları var. Doktor ile hemşire desteği ile birlikte burası aslında bir kampüs haline geldi. Kurumumuzun il müdürü olarak tüm personelimize çok teşekkür ediyorum. Depremzedeler burada kendi evinde gibiler. Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinin dışında özellikle çocukların da ’Bir Tebessüm İçin’ sloganımızla psikososyal çalışmalarımız yürütülüyor. Dolayısıyla burada 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Elazığ’da yaklaşık 3 bin 500 depremzede ağırlıyoruz" dedi.

"O karın ve soğuğun içinde burası bize cennet gibi geldi"

Yaşanan depremlerden sonra 5 çocuğunun her birinin başka yerlere gitmek zorunda kaldığını belirten depremzede Selda Yılmaz (65), "O gün kar yağıyordu, dışarısı ise ana bana günüydü. Birinci deprem bitti dedik, eve çıktık. Kahvaltı hazırlayıp, yaptık. Televizyon açıktı ve ’Eve girmeyin’ diyordu ve onun üzerine aynı binada oturan kızıma haber verdim. Bir deprem daha bekleniyormuş demeye kalmadan ikinci depreme yakalandık. O merdivenlerden nasıl indiğimizi hatırlamıyorum. Dışarısı toz duman olmuş, ambulans seslerini duyuyorduk. Çok kötü şeyler yaşadık. O karın ve soğuğun içinde burası bize cennet gibi geldi. Sıcak suyumuz, odalarımız var. Çalışanlar dört dörtlük hizmetlerini yapıyorlar. Bir kardeş gibi, bir anne gibi, bir evlat gibiler. Allah kimseye yaşatmasın. Malatya bitti. Bizim de her şeyimiz, evimiz, yuvamız vardı" diye konuştu.

Ömründe böyle bir deprem yaşamadığını dile getiren 70 yaşındaki depremzede Aliye Partal ise, "Kusursuz hizmet ediyorlar. Allah herkesi esirgesin ve bizi de dardan kurtarsın" şeklinde konuştu.