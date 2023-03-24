Depremzedeler semt pazarlarında alışveriş yapmaya başladı

Yıkıcı depremin yaşandığı Adıyaman’da, depremzedeler kurulan semt pazarlarında alışveriş yapmaya başladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremle birlikte Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden yaklaşık 46 gün sonra Adıyaman’da semt pazarları kurulmaya başlandı. İlk etapta Bahçecik Mahallesi eski Mezarlık yan kısmında kurulan semt pazarından dolayı hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlar duruma sevindi. Depremzedeler kurulan semt pazarında alışveriş yapmaya çalışırken pazarcı esnafı ise acı bir felaketin ardından yeniden tezgah açmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirdi.

Şuan için semt pazarının eski Belediye Mezarlığı yan kısmında hizmet verdiğini enkazların ve caddelerin temizlenmesiyle birlikte haftanın her günü semt pazarının şehrin bir noktasında olacağı belirtildi.

Adıyaman’a her zaman sahip çıkacaklarını dile getiren pazarcı esnaflarından Emin Karakaş,“45- 46 Gün sonra bu 3.günümüzdür, pazarı açtık. İnşallah ümidimiz eski günlere kavuşmaktır, temennimiz odur. Bizler ümitliyiz, Adıyaman bizimdir. Bizler Adıyaman’ı sahipsiz bırakmak istemiyoruz. Burası taşıyla, toprağıyla, her şeyiyle İnşallah kalkındırırız, tek amacımız odur. Adıyaman sahipsiz değildir” diye konuştu.