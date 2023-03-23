Depremzedeler memleketlerinden uzakta ilk oruçlarını açtı

Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu’nda kalan bin 350 depremzede vatandaş yılın ilk orucunu, diyetisyenlerce hazırlanan menülerle açmanın sevincini yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası 11 ilde büyük yıkım yaşanmış, buradaki vatandaşların çoğu çeşitli illere taşınmıştı. Genellikle taşındıkları illerdeki Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) ait öğrenci yurtlarında kalan depremzede vatandaşlar bu yıl ilk oruçlarını memleketlerinden uzakta açtı. Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu’nda kalan bin 350 depremzede oruçlarını yurdun yemek salonlarında açtı. İlk oruç tutulan gün de ezanla birlikte diyetisyenlerce hazırlanan menüde bulunan çorba, pilav, köfteli patates yemeği ve güllaç ile oruç ibadetlerini gerçekleştiren depremzedeler, emeği geçen yetkili ve çalışanlara teşekkür ettiler.

“Bin 350 depremzede kardeşimizle birlikte iftar yapıyoruz”

Eskişehir Yurt İdare Şube Müdürü Ali Şükrü Azak, iftar programı hakkında bilgi verirken, “Şuanda içerisinde bulunduğumuz yurt Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu’nda. Bugün burada depremzede kardeşlerimizle birlikte orucumuzu tutmak nasip oldu. Bu vesileyle Ramazan ayının tüm Müslüman âlemine hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Elim depremden sonra 2 bin 200’ün üzerine çıkan depremzede sayımız gün geçtikçe azalıyor. Şu anda bin 350 depremzede kardeşimizle birlikte iftar yapıyoruz. Bizim bu yurdumuzda depremzedeler konaklıyor ve bu yemek salonu gibi iki tane daha salonumuz var. Şu anda herhangi bir aksaklık yok. İhtiyaç olması halinde diğer salonlarımızı da hizmete açmayı planlıyoruz. Bizim her ay menülerimiz müdürlüğümüzdeki diyetisyenlerce belirleniyor. Bugün de Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç var, köfteli patates, pilav, çorba ve hurma ikramımız var. Ramazan ayı boyunca bu şekilde hizmet vereceğiz. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

“Allah devletimizi, milletimizin başımızdan eksik etmesin”

Depreme Hatay’dan yakalan Ahmet Karşıyaka, kendiyle benzer kaderi paylaşan depremzedelerle birlikte orucunu açtı. Verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirten Karşıyaka, “Allah kimsenin başına vermesin böyle bir afeti. Allah devletimizi, milletimizin başımızdan eksik etmesin. Hizmetlerden memnunuz, herkesin ramazanı mübarek olsun, hereksin hayırlı bir ay geçirmesini Allah’tan dilerim. Allah herklesin tuttuğu orucu kabul etsin ”diye konuştu.

(BT-