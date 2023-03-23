Depremzedeler memleketlerinden uzakta ilk iftarlarını yaptı

Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu’nda kalan bin 350 depremzede, Ramazan ayının ilk orucunu dualarla açtı. Menülerin diyetisyenlerce hazırlandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrası 11 ilde büyük yıkım yaşanmış, vatandaşların çoğu çeşitli illere taşınmıştı. Bir kısmı taşındıkları illerdeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne (KYK) ait öğrenci yurtlarında kalan depremzedeler, bu yıl Ramazan ayının ilk iftarını memleketlerinden uzakta açtı. Eskişehir’de bulunan KYK Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu’nda kalan bin 350 depremzede de oruçlarını yurdun yemek salonunda açtı. Diyetisyenlerce hazırlanan menüde bulunan çorba, pilav, köfteli patates yemeği ve güllaç ile oruçlarını açan vatandaşlar, emeği geçen yetkili ve çalışanlara teşekkür ettiler.

“Bin 350 depremzede kardeşimizle birlikte iftar yapıyoruz”

Eskişehir Yurt İdare Şube Müdürü Ali Şükrü Azak, “Şu anda içerisinde bulunduğumuz yurt Doğan Aslan Bey Öğrenci Yurdu. Bugün burada depremzede kardeşlerimizle birlikte orucumuzu tutmak nasip oldu. Bu vesileyle Ramazan ayının tüm Müslüman alemi için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Elim depremden sonra 2 bin 200’ün üzerine çıkan depremzede sayımız gün geçtikçe azalıyor. Şu anda bin 350 depremzede kardeşimizle birlikte iftar yapıyoruz. Bizim bu yurdumuzda depremzedeler konaklıyor ve bu yemek salonu gibi iki tane daha salonumuz var. Şu anda herhangi bir aksaklık yok. İhtiyaç olması halinde diğer salonlarımızı da hizmete açmayı planlıyoruz. Bizim her ay menülerimiz müdürlüğümüzdeki diyetisyenlerce belirleniyor. Bugün de Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç var, köfteli patates, pilav, çorba ve hurma ikramımız var. Ramazan ayı boyunca bu şekilde hizmet vereceğiz. Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

“Allah devletimizi, milletimizin başımızdan eksik etmesin”

Depreme Hatay’da yakalanan Ahmet Karşıyaka, verilen hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, “Allah kimsenin başına vermesin böyle bir afeti. Allah devletimizi, milletimizin başımızdan eksik etmesin. Hizmetlerden memnunuz, herkesin Ramazan’ı mübarek olsun, herkesin hayırlı bir ay geçirmesini Allah’tan dilerim. Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin” diye konuştu.