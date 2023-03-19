Depremzedeler için tıkanan mazgalı elleriyle açtı

Hatay’da depremzedelerin kaldığı çadırların su altında kalmasını önlemek için tıkanan mazgalı elleriyle açan kişinin Kırıkhan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bestami Gündüz olduğu anlaşıldı.

Depremde en ağır hasarı alan Hatay, şimdi de kuvvetli yağışların neden olduğu zorluklarla boğuşuyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yağmur suları çadır kentlerde kalanlara zor anlar yaşattı. Kimi çadırların içerisine su girdi. Ekipler çadırların yağmur sularından etkilenmemesi için canla başla çalıştı. Çadırlar tek tek kontrol edildi. Çadırların su altında kalmaması için tıkanan mazgalı elleriyle açmaya çalışan bir kişi ise dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişinin İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bestami Gündüz olduğu öğrenildi.