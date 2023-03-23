Depremzedeler için bin 100 kilometre koşacak

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinde zarar gören vatandaşlara dikkat çekmek için en kuzeyden en güneye koşmaya başlayan Rıza Martaş, Karadeniz’den aldığı bir şişe deniz suyunu Akdeniz’in suyuna kavuşturacak.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketlerinin ardından, afetten etkilenen tüm vatandaşlara dikkat çekmek ve hayatlarına destek olmak amacıyla Türkiye’nin en kuzey ucu Sinop’tan yola çıkan Rıza Martaş, 1 ay sürmesini planladığı bin 100 kilometrelik koşusunu en güneydeki Hatay’da sonlandıracak. Ulaştığı şehirlerdeki insanlara başlattığı koşusunun hedeflerini anlatmayı planlayan Martaş, ayrıca Karadeniz’den aldığı bir şişe deniz suyunu Akdeniz’in suyuna kavuşturacak.

Daha önce doğudan batıya koşu düzenlediğini belirten Rıza Martaş, “Van’dan İzmir’e iyilik köprüsü oluşturduk, bunun devamı kuzeyden güneye yani Sinop’tan Hatay’a idi. Ama yaşadığımız coğrafyada pandemiyle başlayan birçok sıkıntılardan ötürü bu koşuyu hep erteledik. Ama yakın zamanda ülkemizde çok büyük bir afet oldu, depremle başladı sellerle devam etti. Hepimiz gibi ben de sıcak yuvamda yaşamaktan üzüntü duydum, utandım. Bir şey yapmam gerekiyordu. İçimde bir çocuk var, bana diyor ki ‘şimdi değilse ne zaman’” ifadelerini kullandı.

9 farklı şehri geçerek Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşacağını söyleyen Martaş, “23 Mart’ta başlayan bu koşu 23 Nisan’da bitiyor olacak. Toplamda bin 100 kilometre, 9 şehirden geçeceğim. Nasıl daha önce Van’dan İzmir’e iyilik köprüsü oluşturduysam, şu anda da kuzeyden güneye bir iyilik köprüsü oluşturmak amacım” diye konuştu.

Koşusunu Hayata Destek Derneği adına yürüttüğünü söyleyen Martaş, ulaştığı şehirlerdeki insanlara, başlattığı koşusunun amacını anlatarak bağışlar toplamak istediğini ve deprem bölgesindeki insanlara ulaştırmayı hedeflediğini anlattı.

Martaş’ın koşusuna destek veren Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek, oradaki insanların sesi soluğu olmak için bu yürüyüşe başladı. Az önce de Türkiye’nin en kuzey ucundan Karadeniz’den bir şişe deniz suyu verdik ona. Şişeyi buradan götürecek ve Karadeniz’in suyunu Akdeniz’in suyuna kavuşturacak. Oradaki insanlara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak adına böyle bir çaba içerisinde. Kendisini kutluyorum, kendisini burada misafir etmekten de son derece mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.