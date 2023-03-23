Depremzedeler, gazi ve şehit aileleri ilk iftarda bir araya geldi

Bolu’da şehit yakınları, gaziler ve depremzedeler, on bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bolu Valiliği koordinesinde kentte kalan depremzede aileler, şehit aileleri ve gaziler için bir otelde iftar programı düzenlendi. İftar yemeği öncesi ilahiler söylenerek, dualar edildi. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar orucunu açtı. Daha sonrasında ise İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu yemek duasını yaptı.

İftar programında konuşan Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Bu akşam Ramazan ayının ilk iftar programını yaptık. Biz istedik ki şehit yakınlarımızla, depremzede kardeşlerimizle bir olalım, beraber olalım ve iftar programını Ramazan’ın ilk gününde kutlayalım istedik. Burada da çok güzel bir kalabalık var. Sizlere teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun” dedi.

Konuşmaların ardından program sona erdi.