Depremzedeler evlerinden ve memleketlerden uzak ilk iftarlarını açtı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem sonrası Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedeler evlerinden ve memleketlerden uzak ilk iftarlarını yaptı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Danişmend Gazi Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen depremzedelerin iftar yemekleri diyetisyenler kontrolünde aşçılar tarafından özenle hazırlanıyor. Yurtta kalan 400 depremzede, ramazan ayının ilk iftarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Düzenlenen İftar programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Depremzedelerle birlikte iftarını açan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, daha önce öğrenciler için kaynayan kazanların, bugün depremden etkilenen vatandaşlar için kaynadığını ifade ederek, “Depremin olduğu günden bu yana Bakanlığımızın yönlendirmesiyle Valiliğimizin koordinesinde depremzede vatandaşlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 400 vatandaşımız misafirimiz oldu. Bugün ramazanın ilk günü. İlk iftarımızı bugün gerçekleştirdik. Sıcak bir aile ortamında diyetisyenlerimizin kontrolünde nezih bir şekilde burada misafirlerimize iftarımızı sunduk. Bugün burada Muş Valimiz, Vali yardımcılarımız, il müftümüz, kurum müdürlerimizle misafirlerimizle beraberdik. Onlarla hasbihal ettik, iftar açtık. Burada kalan vatandaşlarımıza teravih namazı, mukabele aynı zamanda dini değerler programıyla çocuklarımıza yönelik etkinlikler ramazanımızı güzel bir şekilde idrak edeceğiz. Daha önce burada öğrenciler için kaynayan kazanlarımız, bugün kazanlarımız depremden etkilenen vatandaşlarımız için kaynadı” dedi.

Depremzede Ayhan Çiçek ise, “Adıyaman Gölbaşı’ndan geldim. Devletin koordinesinde bizi yurda yerleştirdiler. İftarımızı açtık. Allah milletimizin ve devletimizin eksikliğini vermesin. Burası çok güzel, memnunuz. İnsanın kaldığı evi bir başkadır, ama biz burada hiç fark etmedik. Yemek konusunda da hiç sıkıntı görmedik. Allah devletimizden milletimizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Muş Vali Vekili Mustafa Ayvat, Vali Yardımcısı Berker Çırak ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, depremzedelerle iftarını açtı.