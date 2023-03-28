Depremzede o anları anlattı: Ailece aşağı indiler, 5 dakika sonra bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremde ailesiyle hızlıca aşağı inen ardından 5 dakika sonra binaları çöken depremzede yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce yapı ise yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan Seçkinler Sitesinde ikamet eden Mahmud Halebı’de 6 Şubat tarihinde yaşanan depremde enkaz altında kalmaktan sadece 5 dakika arayla kurtuldu.

Depreme ikamet ettiği evde eşi ve 2 kız çocuğu ile yakalanan Halebı, yaşadıkları sarsıntının hemen ardından ailesini apar topar aşağıya indirdiğini ve 5 dakika sonra yaşanan artçı sarsıntının ardından binanın çöktüğünü ifade etti.

“5 dakika arayla kurtulduk”

Deprem anında sakin kalmaya çalıştıklarını ancak sarsıntının şiddetinden dolayı büyük panik yaşadıklarını ifade eden Halebı, “Elhamdülillah canımız sağ şekilde binadan çıktık. Mallar, eşyaların hepsi gitti ama sıkıntı yok. Depremde dayım ve kızı hayatını kaybetti, Gözde Sitesinde amcamın oğulları 6 kişiydi onlar da vefat etti. Elhamdülillah biz çıktık canımız sağ. İlk depremde bina yıkılmadı, çıktık binadan ve 5 dakika sonra tekrar deprem oldu ve bina yıkıldı ve ben yıkıldığını gördüm” dedi.