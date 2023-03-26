Depremzede Nane ve Bulut şimdi çok mutlu

Malatya’da depremde ağır hasar gören evden 2 gün sonra çıkartılabilen Nane ve Bulut isimli muhabbet kuşları, geldikleri Aydın’ın Nazilli ilçesinde sahibinin yanından ayrılmıyor.

6 Şubat’ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen süreye rağmen yeni hayat hikayeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Evlerinin depremde büyük hasar almasının ardından canlarını zor kurtaran ancak çok sevdikleri Nane ve Bulut isimli muhabbet kuşları ağır hasarlı evde mahsur kalan Malatyalı Hasan-Feride Han çifti, kızları Feyzanur’la birlikte 2 gün sonra kavuştukları kuşlarını da yanlarına alarak Nazilli’deki akrabalarının evine sığındı. Tercihlerinde istediği diş hekimliği fakültesini tutturamadığı için yeniden YKS’ya hazırlanan 21 yaşındaki Feyzanur Han, babası Hasan Han, annesi Feride Han, dedesi Hamza ve ninesi Cemile ile dayısı Celal Günay ve yengesi Ahu Derya Günay’ın Nazilli’deki evlerinde misafir olarak kalıyor.

"Nane ve Bulut her şeyim"

6 yaşındaki Bulut ve 3 yaşındaki Nane isimli muhabbet kuşlarına gözü gibi baktığını ve çok sevdiğini, onların her şeyi olduğunu ifade eden Feyzanur Han, “Yaklaşık 5 yıldır Bulut benimle, 3 yıldır da Nane aramızda. İkisi de erkek ve ilk zamanlarda anlaşamamalarına rağmen şu anda aralarındaki bağ çok güçlü. Birbirlerinden asla ayrılmazlar. 6 Şubat’taki depremde biz hayatımızı kurtardık ama evimizin ağır hasar alması nedeniyle 2 gün giremedik. Nane ve Bulut isimli muhabbet kuşlarımız ise kafesleri ile birlikte içeride mahsur kalmıştı. Eve girmemize izin verilmediği için kuşlarımı çok merak ediyordum. Aç ve susuz şekilde geçen iki günün ardından babam ağlamalarıma dayanamayarak her türlü riski göze alıp eve girdi ve kuşlarımı kurtardı. Onlara kavuştuğum için çok mutluyum” dedi.