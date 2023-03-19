Depremzede küçük Eymen’e çadırda doğum günü kutlaması

Depremlerin vurduğu Kahramanmaraş Pazarcık’ta 6 yaşına giren Eymen Uzunay için Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yöneticileri tarafından çadırda sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Oğlunun “Doğum günümü yalnız mı kutlayacağım” şeklindeki sözlerinin annesi tarafından bölgedeki destek faaliyetleri sırasında iletildiği Amaysa Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, pasta aldırarak Eymen’e sürpriz yaptı.

Çadırın içinde gerçekleşen mütevazi kutlamanın görüntülerini paylaşan Eken, “Yavrularımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Çadır kent ziyaretimiz sırasında ‘Doğum günümü yalnız mı kutlayacağım anneciğim’ diyen Eymen’in mutluluğuna Amasya Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli olarak ortak olduk. Eymen’e hayırlı ve sağlıklı uzun yıllar diliyoruz” ifadelerini kullandı.