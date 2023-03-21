Depremzede kadınlar el nakışı ile depremin izlerini siliyor

Isparta’da konaklayan depremzede kadınlar el nakışı kursunda örgü örerek depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından farklı şehirlere yerleşerek yurtlarda konaklayan depremzedelere yönelik çalışmalar devam ediyor. Öğrenci ve çocukların ardından kadın depremzedelere için açılan kurslarda, kadınlar el nakışı yaparak depremin izlerini unutmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el nakışı kursunda yaklaşık 15 depremzede kadın etamin, iğne oyası, lif örgü, tığ örgü yaparak vakit geçiriyor.

Kahramanmaraş’tan Isparta’ya gelen depremzede Elif Kamalak depremin etkilerini unutmaya çalıştığını belirterek “ Çok kötüydü anlatılmaz o anlar. Çok şiddetliydi hala unutamıyoruz. Biz o günleri şu an tamamen unutmaya çalışıyoruz. Burada kanaviçe nakışı işliyoruz. Hocamızın gösterdiği lifleri yapıyor arkadaşlar, oya işleyenler var. Bana terapi gibi geliyor küçüklüğümden beri çok sevdiğim bir şey el işi, örgü, nakış bunları severek yapıyorum. Zamanımız çok güzel geçiyor. O anları kafamıza takmıyoruz. Zamanın nasıl geçtiğini inanın bilmiyorum” dedi.

Deprem gerekçesi ile Isparta’ya gelen vatandaşları Merkez KYK yurtlarında misafir ettiklerini belirten, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ise “Depremzede anne babalarımızın kendi ilgi ve yeteneklerine yönelik halk eğitim kurslarımızı fiilen başlatmış olduk. Şuanda elde nakış kursundayız. Bölgeden gelen vatandaşlarımız halk eğitim kanalıyla açmış olduğumuz kursta öğretmenimizin önderliğinde el sanatlarına yönelik faaliyetlerini yürütüyorlar. Hem burada boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de onların yaşamış oldukları bu sıkıntılı sürecin bir terapi gibi birbirleriyle sohbet ederek güzel bir vakit geçiriyorlar” şeklinde konuştu.

El sanatlarına yönelik kursların açılmaya devam edeceğini belirten Baydur yapılan ürünleri açılacak olan panayırlarda ortaya konulacağını sözlerine ekledi.