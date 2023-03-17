Depremzede iki aile 39 gün sonra bebeklerine kavuştu

Hatay’da depremlerde bebekleri enkaz altında kalan, ardından kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Mersin’e getirilen iki ailenin bebekleri, DNA testlerinin ardından 39 gün sonra anne ve babalarına teslim edildi. Çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan aileler uzun süre bebeklerini sevdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da enkaz altında kaldı. Hatay’da yaşayan Ayşe ve Orhan Ertem çiftçinin 56 günlük bebeği Hazal ile yabancı uyruklu Meram El Dabul ile Muhammed Al Haddet’ın 4 aylık bebekleri Bessao Al Haddet da enkaz altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 2 bebek de bulundukları yerden sağlıklı bir şekilde çıkartılırken, Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Aileler 39 gündür çocuklarını ararken, Mersin’den gelen mutlu haberle sevindi. Çocuklarının Davultepe Çocuk Evleri Sitesi’nde olduğunu öğrenen aileler, bugün Mersin’e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda çocuklar ailelerin olduğu belirlenirken, kendilerine teslim edildi. 39 gün sonra çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan aileler, uzun süre bebeklerini sevdi.

"Sanki çocuğumuz şu anda yeni doğdu"

Çocuklarına kavuşma anlarını gazetecilerine anlatan Orhan Ertem, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşadıklarını söyledi. Deprem anında evde olduklarını kaydeden Ertem, "Gece birden sallanmaya başladık. Tam çıktığımız anda bina yıkıldı ve çocuğumuz enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalarda çocuğumuz dışarı çıkarıldı ama ambulansa alındı, götürüldü. Ondan sonra biz sürekli çocuğumuzu aradık ama bulamadık. Daha sonra çocuğumuzun Mersin’de olduğunu öğrenince buraya geldik. Burada DNA testi yaptık. Çok memnunuz, mutluyuz. İlk çocuğumuz. O olmadan vakit geçiremiyorduk, sürekli ağlıyorduk. Kavuştuğumuza çok sevindik. Sanki çocuğumuz şu anda yeni doğdu" dedi. Anne Ayşe Ertem ise "Çocuğumuza kavuştuğumuza çok sevindik. Allah razı olsun. Halen çocuğuma kavuştuğuma inanmıyorum, çok sevinçliyiz" diye konuştu.

"Çocuğumuza kavuştuk"

Yabancı uyruklu baba Muhammed Al Haddet de deprem anında evde olduklarını kaydederek, "Depremden biz çıktık ama çocuğumuz maalesef enkaz altında kaldı. Ondan sonra yapılan çalışmalarda çocuğumuz enkaz altından çıkarıldı. Ambulans aldı gitti ama biz nereye götürdüklerini bilmiyorduk. O günden beri arıyorduk. Daha sonra çocuğumuzun Mersin’de olduğunu öğrendik. Buraya geldik DNA testi yaptırdık ve çocuğumuza kavuştuk. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Anne Meram El Dabul ise çok mutlu olduklarını ve çocuklarına kavuşmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy ise depremden sonra Hatay’dan Mersin Şehir Hastanesine birçok çocuğun getirildiğini kaydederek, "Burada tedavileri tamamlanan bebeklerimiz, bizler tarafından alınarak devlet korumasına alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda kimliksiz bebeklerimiz ve ilgili anne ve babalardan alınan kan örnekleriyle yapılan DNA testleriyle uyumlu oldukları tespit edildi. Bugün de 2 bebeğimizi ailelerimize kavuşturmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.