Depremzede çocukların Mehmetçik okullarında sinema keyfi

Depremzede çocuklar, Mehmetçik okullarında eğitim görmenin yanı sıra sinema keyfi de yapıyor.

Depremin ilk gününden itibaren sahada faaliyet gösteren kahraman Mehmetçik, depremzede çocuklara ayrı ilgi gösteriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli

şekilde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan Mehmetçik okulları, öğrencilerin yalnızca eğitim değil sosyal aktivitelerini de gerçekleştirebileceği bir alan haline getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, “Önce ders, sonra sinema keyfi. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Mehmetçik okullarında, çocuklarımız eğitimlerine aralıksız devam ederken, ders sonrasında da çizgi film izleyerek güzel vakit geçiriyor” ifadeleri kullanıldı.