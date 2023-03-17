Depremzede çocuklar, oyun çadırında eğleniyor

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kurulan çocuk oyun çadırında çocuklar, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayarak deprem de yaşadıkları travmayı atlatıyor.

Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardımlarını ulaştıran Elazığ Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın ’Hep Birlikte Bu Zor Günleri Aşacağız’ sloganı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’a çocuk oyun çadırı kuruldu. Kurulan oyun çadırında çocuklar ekipler eşliğinde oyunlar oynuyor ve gün boyu çeşitli etkinlikler yaparak yaşadıkları travmayı atlatıyor.

Elazığ Belediyesi tarafından Kahramanmaraş’a kurulan çocuk oyun çadırında gün boyu etkinlikler sürürken, oyun çadırının hizmetine aralıksız devam edeceği bildirildi.