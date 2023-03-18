Tunceli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Oyun Değirmeni tiyatro grubu organizasyonunda depremzede çocuklara yönelik palyaço gösterisi düzenlendi. Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Oyun Değirmeni isimli tiyatro grubu tarafından Ehlibeyt Kız Yurdunda kalan depremzede çocuklar için palyaço gösterisi etkinliği düzenlendi. Çocukların yanı sıra ailelerin de katıldığı etkinlikte, çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlendi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verilirken Oyun Değirmeni Tiyatro Grubu Sanat Yönetmeni Yılmazcan Şare, ’’Kentimize hoş geldiniz. Sizlerin yaşadığı acıyı yürekten paylaşıyoruz. Bugünler geçecek emin olun. Dileğimiz ülkemizde bir daha böylesi acılar yaşanmaması. Sizleri çok seviyoruz ve daima yanınızda olacağız” dedi.