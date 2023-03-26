Depremzede aileler için gönüllü kurye oldular

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya’ya yerleşen depremzede aileler için hazırlanan 2 bin 500 gıda paketini, gönüllü vatandaşlar kendi araçlarıyla kuryelik yaparak belirlenen adreslere dağıttı.

Konya’da, merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı Selçuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının gönüllü çalışanlarından oluşan yardım birimi, depremzede aileler için 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyor. Konya’ya yerleşen depremzede aileler için Selçuklu Kaymakamlığı, sivil toplum kuruluşları ve iş adamları tarafından sağlanan desteklerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 gıda paketi hazırlandı. Vakıf tarafından yapılan duyuruyla gönüllü vatandaşlar, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkında toplandı. Vatandaşlar kendi araçlarına yükledikleri gıda paketlerini depremzede aileleri tek tek ziyaret ederek dağıttı.

“2 bin depremzede vatandaşımıza, hanelerine kadar götürülüyor”

Hazırlanan paketlerin ailelerin adreslerine tek tek teslim edildiğini belirten Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, “İl vakfımızdan 1 buçuk milyon liralık bir maddi katkı sağlandı ilçe vakfımıza. Bizim çalışma arkadaşlarımız da 300 yüz bin liralık kendi bünyemizden katkı sağladık ve toplam 1 milyon 800 bin liraya muhtelif malzemelerin içinde bulunduğu gıda paketi hazırlandı. Bu gıda paketleri bugün itibariyle biraz sonra 2 bin depremzede vatandaşımıza, hanelerine kadar götürülerek teslim edilecek. Onlar tabii depremden ciddi anlamda etkilenen vatandaşlarımız oldu. Büyük bir depremdi, büyük bir felaketti. Depremzede kardeşlerimizin bir kısmını da burada misafir ediyoruz. Yurtlarda, evlerde çeşitli kamu kuru kuruluşlarının misafirhanelerinde. Onların yaşamını kolaylaştıracak tedbirleri depremin oluşturduğu olumsuzlukları minimum düzeye indirecek çalışmalar içinde bulunuyoruz” dedi.

“Bugün çok farklı bir duygu yaşıyoruz”

Selçuklu Kaymakamlığı Selçuklu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Harun Parlak, “Asrın felaketinden sonra ilçemize gelen, depremzede ailelerimize daha hızlı, daha güzel şekilde nasıl yardım ederiz diye yaptığımız projede sosyal yardımlaşma gönüllüleri olarak Türkiye’de tek bir ağ oluşturduk. Arkadaşlarımızla, iş adamlarımızla, STK’larımızla aldığımız desteklerle depremzede ailelerin evlerine kadar Ramazan yardımı olarak paketlerimizi oluşturduk. Gün içinde evlerine de inşallah ulaştıracağız. 2 bin aile için bir yardım paketi hazırladık. Bunlara ailelerimizle beraber eşleriyle, çocuklarıyla gelen, Konyalı hemşehrilerimiz burada sahada çalışmalarını yaparak ailelere paketlerini ulaştıracak inşallah. Bugün çok farklı bir duygu yaşıyoruz. Çünkü insanı yaşat ki, devlet yaşasın düsturuyla çalışıyoruz. Hem devlet, hem millet el ele olarak bu duygular içinde güzel bir şekilde Konya’mızı Selçuklumuzu temsil ediyoruz. Bu da bize çok büyük haz veriyor” diye konuştu.

“Onlara elimizden geldiği kadar yardım etmeye gayret ediyoruz”

Gönüllü olarak paketleri kendi aracı ile dağıtmaya gelen Celalettin Doğan, “Depremzedeler için düzenlenen gönüllülük esasına dayanan programa katıldım. Bugün kendi mahallemden 5 kişilik bir liste aldım. Daha var ama bugün inşallah onları yerine getireceğim. Daha sonra bittikçe gelip buradan gönüllü olarak, depremzedelere paketleri ulaştıracağız” dedi.

Yardım dağıtmak için programa katılan Sait Tepe de “Gönüllü olarak depremzede kardeşlerimize gıda dağıtımı yapacağız inşallah. Kendi kamyonumuz ve aracımızla geldik. Buradan kapı kapı dolaşıp malzemeleri dağıtacağız. İnşallah Bosna Hersek Mahallemizde aşağı yukarı 50 - 60 depremzede aile var. Hepsine götürüp kapılarına bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Depremzede ailelere kendi aracı ile yardım dağıtmak için programa katılan İsmail Tepe, “Depremzede kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla Selçuklu Kaymakamlığımızın koordinesinde burada buluştuk. Bu programa katılım sağladık. Allah’ım emeği geçenlerden razı olsun. İnşallah bugün bir katkımız olsun diye buraya geldik. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz” şeklinde konuştu.