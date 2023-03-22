Depremlerden etkilenen Malatya’da Ramazan hazırlıkları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Malatya’da vatandaşların Ramazan ayını yaşayabilmeleri için yapılan hazırlıkları devam ediyor.

Asrın Felaketi olarak nitelendirilen merkez üstü Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen yaklaşık 25 caminin yıkıldığı ve 400’ yakın caminin de ağır hasar yada az hasar gördüğü Malatya’da ibadethanelerin yanı sıra çadır mescitler kuruldu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara şifa dileyen Malatya Müftüsü Şahin Yıldırım, camiler haricinde 100’ün üzerinde çadır mescitler kurduklarını ve depremden önce hangi hizmeti sunuyorlarsa depremde de aynı hizmetleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Devlet ve millet bütünleşmesiyle Ramazan ayının en güzel şekilde idrak edilebilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hazırlıklarını yaptıklarını dile getiren Müftü Yıldırım, “Ramazanın ilk gününü bu akşam ilk teravih ile birlikte ilk sahur ile başlayacağız. Devlet ve millet bütünleşmesiyle ramazanın en güzel bir şekilde idrak edilebilmesi için bütün kurumlarda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfımız ve İl Müftülüğü olarak bizler bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kernek meydanında Türkiye Diyanet Vakfımızın kurmuş olduğu iftar çadırı aynı zamanda etkinlik çadırında halkımıza hizmet sunmaya çalışacağız” dedi.

Yaklaşık 25 caminin yıkıldığını ve 400’e yakın caminin de hasar aldığını belirten Yıldırım, “Yaklaşık 25 kadar camimiz ve 5 Kuran kursumuz yıkıldı. Bizim tespitlerimize göre, 400 yakın camimizin de hasarlı olduğu gözükmekte. Hasarsız olduğu tespit edilen camilerimizde bizler ramazan hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bunun haricinde kurulmuş olan konteyner kentler ve çadır kentlere kurmuş olduğumuz mescit çadırlarda aynı zamanda din hizmetini sunmaya gayret edeceğiz. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar vasıtasıyla ramazan etkinliklerimiz diğer zamanlarda olduğu gibi mukabele, hatim, teravih ve il dışından bizlere diyanet işleri başkanlığımız tarafından planlamış olan özel ekipler vasıtasıyla din hizmeti sunacak. Takviye gelecekler ekipler vasıtasıyla da Kuran tilavet programları tertip edeceğiz, vaaz ve sohbet programlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

Çocuklara ve gençlere yönelik de hizmet sunmaya çalışacaklarına değinen Yıldırım, “Çocuklarımıza yönelik olarak oluşturmuş olduğumuz çocuk etkinlik alanlarında çocuklarımıza hizmet sunmaya gayret edeceğiz. Gençlerimize yönelik olarak kurmuş olduğumuz çadır mescitlerimizde, camilerimizde ve diğer sahih mekanlarda hizmet sunmaya çalışacağız. Yapmış olduğumuz bu hizmetleri online da sürdürmeye gayret sarf edeceğiz. Ramazan beraberce idrak edeceğiz” diye konuştu.