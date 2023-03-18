Depremin vurduğu Hatay’ın Amik Ovası’nda, meyve bahçeleri çiçek açtı

Depremin vurduğu Hatay’ın Amik Ovası’nda, baharın gelmesiyle birlikte meyve ağaçlarının çiçekleri görsel şölen oluşturdu.

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay, ticaret kadar önemli bir tarım şehri konumunda yer alıyor. Kentin bereketli topraklarına sahip Amik Ovası’ndaki, binlerce dönüm çeşit çeşit çeşit meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Şeftali ağaçlarının pembe çiçekleri ovayı adeta renk cümbüşüne çevirdi. Rekoltenin yüksek olduğu ovada üretilen meyvelerin, Rusya ve Almanya’nın yanı sıra orta Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Meyve bahçelerinin rengarenk çiçekleri dron ile de görüntülendi. Havaların ılıman gitmesiyle badem ve erik ağaçlarının çiçeklenme döneminin sona erdiği öğrenildi.