Depremde şehidin anı odasında tablo dahi düşmemiş

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde şehit Özel Harekat Polisi Ahmet Altun’un anı evi hasar görmediği gibi hiçbir eşyasının da düşmemesi dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce yapı yıkıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrasında 18 Temmuz 2018 tarihinde Van’da şehit düşen Özel Harekat Polisi Ahmet Altun’un anı ve kültür evinde herhangi bir yerin zarar görmemesi dikkat çekti. Kahramanmaraş’taki 3 katlı bir binanın en üst katında şehit için oluşturulan anı ve kültür evinde bulunan tablolar, kıyafetler ve cam vitrinler depremde en ufak zarar görmedi. Evin birinci ve ikinci katlarında ise ufak çatlaklar meydana geldi.

“Eşyalar yerinden dahi kıpırdamamış"

Yaşanan şiddetli depremlerde şehit ağabeyinin anı ve kültür evinde herhangi bir zayiatın meydana gelmemesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Emine Altun, “6 Şubat’ta yaşanan deprem unutulmayacak bir depremdi. Burası Önsen Mahallesi ve aynı zamanda şehit Ahmet Altun’un anı ve kültür evi, bu oda da kendisinin odası. Ev 3 katlı ve burası da 3’üncü kat. Bu kata depremde hiçbir şey olmaması bizim için farklı geldi. Yani herhangi eşyanın yerinden bile kıpırdamaması bize garip geldi. Bir kolonya şişesi haricinde ne bir kıyafeti ne de herhangi bir eşyanın yere düşme anı yoktur” dedi.

“Ağabeyimin her zaman yanımızda olduğunu düşünüyorum”

Yıkıcı depremin geride bıraktığı tahribatı düşününce şehit ağabeyinin evinde herhangi bir problemin çıkmamasının olağanüstü bir durum olduğunu söyleyen Altun, “2’nci kat hafif hasarlı, ilk katta ise hafif çatlaklar var. Binanın tamamına hafif hasarlı raporu verildi ama 3’üncü katın herhangi bir yerinde hiçbir şey yok. Devlet Övünç Madalyası, normal şartlarda ağır bir tablo, depremde bir milim bile yerinden kıpırdamamış. Deprem anında bizim sağ salim çıkmamız ve deprem anında her yerde elektrik gitti ama bizim evimizin önü hep aydınlıktı. Allah’ın bir bildiği vardır ama ben ağabeyimin her zaman yanımızda olduğunu düşünüyorum. O andan itibaren her şey yerli yerinde” diye konuştu.