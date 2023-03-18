Son Dakika
Depremde hayatını kaybedenler için 40. günde anma yürüyüşü
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40’ıncı gününde sokaklarda anma düzenledi.
Haberde İnsan 18.03.2023, 16:02
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’ın Samandağ ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşlar için depremin 40’ıncı gününde sokaklarda anma düzenledi.
11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bine yakın insan hayatını kaybetti. Binlerce kişi enkaz altından yaralı çıkartılırken, çok sayıda vatandaş evsiz kalarak konteyner ve çadır kentlere yerleştirildi. Depremlerden etkilenen Hatay’ın Samandağ ilçesinde vatandaşlar 40. günde dua okuyarak sokaklarda yürüyerek depremde hayatını kaybedenleri andı.