Depremde hayatını kaybedenler anısına siyah balon uçurdular

Antalya Muratpaşa Belediyesinin sayısı 5’e ulaşan Yaşlı Evleri üyeleri, Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde hayatını kaybedenleri gökyüzüne bıraktıkları siyah balonlarla andı.

Muratpaşa Belediyesinin Yaşlı Evleri üyeleri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’nda Falez-2 Park’ta bulunan Yaşlı Evinde özel bir etkinlik için bir araya geldi. Sabah saatlerinde özel bir eğitim kurumundan öğrenciler, Yaşlı Evini ziyaret edip kıdemli kent sakinlerine hafta dolayısıyla çiçek verdi.

Hem kendilerini ziyaretlerine gelen çocuklar hem de kendi aralarında sohbet eden kıdemli kent sakinleri, günün ilerleyen saatlerinde ise 6 Şubat’ta yaşanan ve Türkiye’yi sarsan ikiz deprem felaketinde hayatını kaybedenleri gökyüzüne bıraktıkları siyah balonlarla andı. Kendisi de Düzce depremini yaşamış olan 62 yaşındaki Kadir Kaşıkçı bu tip etkinliklerin çok önemli olduğunu belirtirken, 66 yaşındaki Medine Gülay ise çok duygulandığını söyledi.