Depremde hayatını kaybeden Caner, down sendromlular gününde anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep’te hayatını kaybeden down sendromlu Caner Çobanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için düzenlenen programda anıldı. Programda Caner’in arkadaşlarının fotoğraflarına bakışı ve sarılması ise yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mutlu Kafe çalışanı down sendromlu Caner Çobanoğlu da hayatını kaybetti. Asrın felaketinde annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden Caner Çobanoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için düzenlenen programda anıldı.

Yapılan programda, annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden Caner Çobanoğlu için ilahi dinletisi ve kuran tilaveti okundu. Programa Caner Çobanoğlu’nun babası Mehmet Çobanoğlu da katıldı. Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığınca Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle yapılan etkinlikler ile anmada ayrıca down sendromlu bireyler için farkındalık oluşturabilecek eğitim ve fırsat sağlandığında başarılı olabilecekleri mesajı verildi.

Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi yaptığı konuşmada deprem felaketinin herkesi derinden etkilediğini belirterek, “1 dakikada kişinin diline, dinine, mezhebine bakmadan insanları kaybettik. Aslında bizim bugün yaptığımız törende belki de 21 Mart’ı canlandıracak, çocuklarımızın bizden farkı olmadığını konuşacak, becerilerini ortaya koyacaktık. Caner bizim için kıymetliydi. Yalan bilmez, özü sözü birdi. Bu kafede çalışan çocuklarımız özel çocuklarımızdır. Onları eğittiğimiz, fırsat verdiğimiz zaman bizden bir farkı yok” diye konuştu.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise deprem felaketinin herkesi olduğu gibi kendisini de çok üzdüğünü aktararak, “Onlar varsa biz varız. 21 Mart Down Sendromluları Günü. Bugünü farklı anlamla kutluyoruz. Depremzedeyiz hepimiz ama hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz var. Başta Caner kardeşimiz. Ben öncelikle babasına ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Dualarımızı eksik etmeyeceğiz Caner ve diğer deprem şehitlerimiz için. Bu sene bir kutlama değil anma olarak yapmak istedik. Çünkü Caner kardeşimizi kaybetmiştik” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk de programda yaptığı konuşmada depremde hayatını kaybeden Down Sendromlu Mutlu Kafe çalışanı Caner’in ailesine taziyelerini ileterek, “Ateş düştüğü yeri yakar. Kendi ailemden 7 kişiyi kaybettim. Rabbim dayanma gücü versin. Down Sendromlular Günü’nü tebrik ediyorum çocuklarımızın” dedi.

Programa Mutlu Kafe ve Glutensiz Bir Başka Kafe personeli aileleriyle birlikte katıldı.