Depremde evi hasar alınca atölyesi evi oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya’da evi hasar alan Mikail Fırat, ahşap atölyesinde hem sanatını icra ediyor hem de yaşamını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir yandan da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Malatya’da yaşayan 45 yıllık ahşap oyma ustası 60 yaşındaki Mikail Fırat, depremlerde evi hasar alınca sanatını icra ettiği Sanat Sokağı’nda bulunan ahşap atölyesini hem ev hem de atölye olarak kullanmaya başladı.

Depremin ilk anından itibaren atölyesini ev olarak kullandığını belirten Fırat, deprem stresini giderdiği ve insanlarla kaynaşmanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Fırat, "Evim hasarlı, içeri giremiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren atölyem evim oldu, burada yatıp kalkıyorum. Yenilgi yok, buradayız, pes etmeyeceğiz. Ödülü çalışanlar, koşanlar alır. Biz de ona gayret ediyoruz" dedi.

Gelen misafirlerini atölyesine ağırladığını ifade eden Fırat, "Depremden dolayı yardıma gelen emniyet çalışanlarımız, sağlık ekipleri, askerlerimiz hem ziyaretime geldiler hem de sıcak ekmek çorba ikramında bulundular. Onlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Deprem öldürmüyor, yaptığımız ürünler bizi öldürüyor"

Depremin insanı öldürmediğine, insanı öldürenin yapılar olduğuna değinen Fırat, "Depremi unutmamamız lazım. Deprem öldürmüyor, yaptığımız ürünler bizi öldürüyor. Mimar olsun, mühendis olsun; çocuklara vereceğimiz eğitimde okul, anne, baba, usta, kalfa takım halinde çalışırsak yapamayacağımız bir şey yok" diye konuştu.