Depremde enkazdan 4 gün sonra çıkarılan adam: "Enkaz altında hiç ümitsizlik yaşamadım"

Kahramanmaraş merkezli depreme İskenderun’da yakalanan ve 4 gün sonra enkaz altından çıkarılan Süleyman Samar, "Enkaz altında hiç ümitsizlik yaşamadım. 4. gün dışarıdan ‘sesimi duyan var mı’ diye bir ses işittim. Ben buradayım dedim. Üzerimde büyük bir beton bloğu vardı. Onu delip beni çıkardılar" sözleri ile yaşadıklarını anlattı.

19 yıldır Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mehmet Samar, aralarında annesi Hidayet Samar (86), ablası Belgin Gözgören (61) ve eniştesi Hüseyin Gözgören (64)’in yanı sıra 2 teyze kızı, 1 teyze oğlu ve 2 çocuğunu, 1 dayı kızı ve eşini İskenderun’da yaşanan depremde kaybetti.

4 gün sonra çıkarılan ağabeyiyle teselli buldu

Deprem haberini alır almaz İskenderun’a giden Mehmet Samar, depremin 4. gününde enkazdan yaralı olarak çıkarılan ağabeyi Süleyman Samar ile teselli buldu. Mehmet Samar, abisinin de iyileşip hastaneden çıkmasının ardından Milli Egemenlik Mahallesindeki evinin önünde depremde kaybettiği annesi ve diğer yakınları için mevlit okuttu. Mehmet Samar’ı Manavgat Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Korkmaz ile çalışma arkadaşları yalnız bırakmadı.

Ümitsizliğe kapılmadım

Depreme İskenderun’da annesiyle birlikte yaşadığı evlerinde yakalandığını belirten Süleyman Samar “Gece geç saatlerde yerden bir gürültü geldi. Evi salladı. 1-2 derken 3. vuruşta her şey patladı ve aşağıya indi. Ondan sonra 4 gün boyunca göçükte kaldım. 4. gün sesimi duydular ve çıkartıldım. 1 hafta Adana, 1 hafta da Manavgat’ta hastanede kaldım. Annem, kız kardeşim, eniştem, 2 teyze kızım, 1 teyze oğlum ve 2 çocuğu, 1 dayı kızım ve eşini kaybettik. Şu an kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Gidenlerin arkasından dua etmeye çalışıyoruz” dedi.

"Üzerimde büyük bir beton bloğu vardı"

4 gün boyunca enkaz altında hiç ümitsizliğe kapılmadığını belirten Süleyman Samar “4. gün dışarıdan ‘sesimi duyan var mı’ diye bir ses işittim. Ben buradayım, ben buradayım dedim. Kardeşim Mehmet gelmişti. AFAD’ı çağırdılar. Alttan çıkaramadılar. Üzerimde büyük bir beton bloğu vardı. Onu delip beni çıkardılar. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın kimseye” diye konuştu.

Polis Memuru Mehmet Samar ise, depremde annesiyle birlikte 10 yakınını kaybettiğini belirterek “Zor bir dönemdi. İskenderun’a vardığım zaman abim enkaz altındaydı. Çok şükür çıkardık. Şu an sağlık durumu iyi ve Manavgat’ta yanımızda. Bugün mevlit okuttuk. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” açıklamasına yer verdi.