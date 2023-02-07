Deprem yardım kampanyasında Yalova’dan duygulandıran notlar: “Şehidimin giyemediği çorapları”

Yalova Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında düzenlenen yardım kampanyasında, vatandaşların bıraktığı notlar duygulandırdı. Notlar arasında “Şehidimin giyemediği çorapları” yazısı dikkati çekti.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin en çok etkilediği iller arasında olan Yalova’da vatandaşlar, felaketinin yaşandığı 10 il için tek yürek oldu. Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasına destek sağlayan Yalovalılar, çok sayıda malzemeyi depremzedeler için bağışladı. Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu toplanan yardımlarla doldu.

Toplama merkezlerine gönderilen eşyalar arasında ise paketlenmiş olan bir çift çorabın üzerindeki not dikkati çekti. Görevliler tarafından fark edilen notta, “Şehidimin giyemediği çorapları” yazısı yer aldı. Vatanı uğuruna birçok şehidi bulunan Yalova’da bulunan not, yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş’taki deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan kolilerin birinden çıkan not duygulandırdı. Minik Sare Nalbant tarafından yazılan notta, “Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun” yazısı herkesi duygulandırdı.

Yalova’da depremin yaşandığı şehirlere destek olabilmek adına yapılan çalışmaları koordine eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ise şunları kaydetti:

“Yaşanan depremin ardından ilk olarak şehrimizden 122 kişilik kurtarma ekibi, ekipmanları ve araçlarıyla birlikte deprem bölgesine intikal etti. Bizler bu acıyı 24 yıl önce, derinden yaşamış bir halk olarak kısa sürede organize olduk ve yardım çalışmalarımıza başladık. Kurtarma ekiplerimizin ardından 1 tır gıda malzemesi, 1 tır da ısıtıcı, ayakkabı, battaniye, yorgan, mont, giysi ve bunun gibi birçok ihtiyaç malzemesini vatandaşlarımızın destekleriyle kısa sürede toplayarak afet bölgesine yolladık. Buradan deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yapmış olduğumuz yardım kampanyasına destek olan, harçlıklarını, en sevdiği giysilerini, battaniyelerini deprem bölgesine yollayan çocuklarımız başta olmak üzere 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”

Yalova Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili yardım toplama merkezini gün içerisinde AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ve İl Başkanı Muğlim Bağatar da ziyaret ederek bilgi aldı.