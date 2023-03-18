Deprem şehidi polis memuru unutulmadı

Elazığ’da Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden Malatyalı polis memuru 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümünde unutulmadı. Vali Şahin, ziyaret ettiği deprem şehidi polis memurun kabrinde dua etti.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla şehitliği ziyaret etti. Vali Şahin burada Kahramanmaraşlı merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme görev yaptığı Elazığ’da yakalanan ve yıkılan bir binanın altında kalarak şehit olan üç çocuk babası polis memuru Halil Baydoğan’ın da kabrini ziyaret ederek karanfil bırakıp dua etti.

Malatyalı polis memuru Halil Baydoğan, Elazığ’da depremde yıkılan bir binanın altında kalarak hayatını kaybetmiş daha sonra baba ocağı Malatya’daki Şehitlik Anıtı’na defnedilmişti.