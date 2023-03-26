Deprem bölgesine 250 gönüllü çevirmen gitti

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, deprem sonrasında çevirmenlerin üstlenebileceği görevleri değerlendirmek amacıyla ‘Afette Rehber Çevirmenlik’ semineri düzenledi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, deprem felaketinin ardından yaklaşık 250 çevirmenin gönüllü olarak bölgeye gittiğini söyleyerek, “Çevirmenlerin afet terminolojisini ve bölgedeki yabancı kişilere nasıl davranması gerektiğini çok iyi bilmesi gerekiyor. Bölüm olarak afetlerde görev yapacak çevirmen yetiştirmeye yönelik proje ve eğitimlere öğrencilerimizle birlikte katılmaya hazırız” dedi.

Çevrim içi gerçekleşen ve 200’ü aşkın kişinin katıldığı seminerin konukları, Çeviri Derneğine bağlı Afette Rehber Çevirmenlik Organizasyonu üyeleri Prof. Dr. Turgay Kurultay ve Dr. Öğretim Üyesi Rana Kahraman Duru oldu. Kurultay ve Duru’nun Türkiye’nin bir ‘deprem ülkesi’ olduğunu ve afet gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğini vurgulayarak başladığı etkinlikte, yaklaşık 1,5 saat süren sunumlar yapıldı. Ülkemizde yıkıcı sonuçlara yol açan 1999 Marmara ve Düzce depremleri ile birlikte sivil toplum örgütlerine düşen görevler, Çeviri Derneğinin çalışmaları ve gönüllülük faaliyetleri de seminerde anlatıldı. Prof. Dr. Kurultay ve Dr. Duru, ‘Afette Rehber Çevirmenlik’ eğitimlerinden ve afet çevirmenliğinin gerekliliklerinden de bahsederek, konuklardan gelen soruları yanıtladı.

"Farkındalık oluşturacağız"

İEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Kansu Yetkiner, seminere katılımından dolayı Prof. Dr. Kurultay ve Dr. Duru’ya teşekkür etti. Öğrencileri afet konusunda bilgi düzeyi yüksek bireyler olarak yetiştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Kansu Yetkiner, ‘afette rehber çevirmenlik’ konusunu birinci sınıf derslerinden dördüncü sınıf derslerine kadar tüm müfredata dahil etme kararı aldıklarını açıkladı. Prof. Dr. Kansu Yetkiner, “Bölüm olarak öğrencilerimize sunduğumuz ‘Toplum Çevirmenliği’ dersimizin içeriğini biraz daha geliştirdik ve afette rehber çevirmenlik konusunu detaylıca işleme kararı aldık. Dersimizde afet terminolojisini gençlerimize aktaracağız. Bir deprem anında çevirmenlerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirme yapacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Kansu Yetkiner, bölüm öğrencilerini afette rehber çevirmenlik konusunda açılacak eğitimlere yönlendireceklerini belirterek, kurum ya da derneklerle iş birliği yapabileceklerini sözlerine ekledi.