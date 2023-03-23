Deprem bölgesinde Ramazan geleneği yaşatılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’ın açık olan tek fırınında Ramazan pidesi üretilmeye başlandı. Ramazan öncesi hazırlıklarını yaparak depremzedeler için Ramazan pidesi üreten Fırıncılar Federasyonu Hatay Bölge Başkanı Zilal Bozoğulları, “Ramazan’ın geleneklerini eksiksiz bir şekilde her sene olduğu gibi bu sene de yaşatıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle asrın felaketini yaşayan 11 ilden Hatay’da vatandaşlar ve esnaf el ele vererek hayatı normale döndürmeye çalışıyor. Hatay’da uzun yıllardır fırıncılık yapan Fırıncılar Federasyonu Hatay Bölge Başkanı Zilal Bozoğulları, memleketini terk etmeyerek fırınını ayakta tutuyor. Ramazan öncesi fırınını faaliyete geçiren Bozoğulları, Ramazan geleneğini de yaşatıyor. Ramazan’ın ilk iftarına Ramazan pidesi üreten Bozoğulları, bu sayede yaşadığı depremin izlerini sildiğini hem de vatandaşlara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

24 saat açık fırında üretime devam ettiklerini söyleyen Bozoğulları, “Biz Hataylıyız, Hatay’ı terk etmiyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Hatay’ı ayakta tutmak için iş yerimizi bir şekilde faaliyete soktuk. Ramazan’a da geldik. Bizim amacımız da zaten Ramazan’dan önce faaliyete geçirip insanlara faydamız olsun. Çok şükür 2-3 gündür ekmek çıkarıyoruz. Ramazan pidemizi de bugün itibariyle milletimize sunacağız. 24 saat açığız. Gece sahurda da vatandaşlarımıza sıcak ekmek, simit, poğaça çıkarıyoruz. İnsanlarımız da çok mutlu. Gece burada sahur yapıyorlar. Çayımızı da ücretsiz ikram ediyoruz. Biz buradayız memleketimizi ayağa kaldıracağız. Biz Hatay’ı terk etmedik” dedi.

Ramazan geleneklerini de yaşattıklarını söyleyen Bozoğulları, “Ramazan’ın geleneklerini eksiksiz bir şekilde her sene olduğu gibi bu sene de yaşatıyoruz. Ramazan’da akşamüzeri pidemizi, akşam da somun ekmeğimizi çıkarıyoruz. Deprem öncesi özümüzden bir şey kaybetmeden ayakta kalarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanların da tepkisi çok güzel. Hatay’da çalışan bir fırın da yok. Hem çok memnun kalıyorlar hem de bizi sağ salim gördükleri için mutlu oluyorlar” diye konuştu.