Deprem, 74 yaşındaki Saadet teyzenin öğrenme aşkına engel olmadı

4 yılda gittiği kurslarla 23 sertifika alan 74 yaşındaki depremzede Saadet Nalcı, depremden sonra geldiği Isparta’da sosyal yaşamına kaldığı yerden devam ederek eğitim almayı sürdürüyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depreme Kahramanmaraş’ta yakalanan 74 yaşındaki depremzede Saadet Nalcı, yaşamına Isparta’da devam ediyor. Memleketi Kahramanmaraş’ta 4 yılda gittiği 23 kursu başarıyla tamamlayarak sertifikalar alan Nalcı, depremden sonra geldiği Isparta’da da el sanatları ve bağlama kursuna giderek sosyal yaşamını sürdürüyor. Nalcı, kursların yanı sıra boş zamanlarında yazdığı şiir ve yazıları sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşıyor. Depreme şiir yazarken yakalandığını dile getiren Saadet Nalcı, "Şiir yazıyordum, sallanır gibi oldum, deprem olacak galiba dedim. Arkadaşlarıma anlatmak için not aldım, tarihi attım, 4’ü 17 geçiyordu. Akabinde hemen deprem başladı, şiddetli bir depremdi. Gözlerimi kapattım, kaçmak hiç aklıma gelmedi. Korkmadım, sadece Allah’a teslim olarak o an öleceğimi düşündüm ama acı çekeceğimi asla düşünmedim. Bir süre sonra sallantı geçti ama bana bağırış sesleri, çocuk sesleri ve çok gürültü geliyordu. Birden durdu, ben de dışarı çıktım" dedi.

"25 tane sertifikam olacak"

Depremin beşinci gününde Isparta’ya gelerek merkez KYK yurduna yerleştiğini ve burada sosyal hayatına devam ettiğini belirten 74 yaşındaki Nalcı, "Burada çok güzel karşılandık. Kahramanmaraş’ta bağlama, diksiyon, boyama, çini, bilgisayar ve bunun gibi aklıma gelmeyen 20 tane kursa gittim. Bu 20 kurstan sonra yakın zamanda üç sertifika daha aldım. Şu an Isparta’da bağlama ve el sanatları kursuna gidiyorum. İki sertifika da Isparta’da alırsam 25 tane sertifikam olacak" diye belirtti.

"Kendimi tanımak için sosyal hayata atıldım"

Yalnız yaşamanın onu sosyal hayata yönlendirdiğini söyleyen Nalcı, "Ben evimde yalnız yaşamayı daha çok seviyorum. Baktım evde yalnız yaşanmaz, oturulmaz, kendime ‘En iyisi hadi yürü sosyal hayata, en güzeli o’ dedim. Kendimi tanımak için sosyal hayata atıldım. Evde hiç durmam tiyatroya, konsere giderim, bütün etkinliklere giderim. Şu an KYK yurdunda kalıyorum. Burada o kadar güzel hizmet veriyorlar ki bizim için sık sık etkinlikler yapıyorlar. Bağlama kursu var, hemen geldim. Bu yaşta kanaviçe işliyorum. Kahramanmaraş’ta bıraktığım sosyal hayata Isparta’da devam ediyorum" şeklinde konuştu.