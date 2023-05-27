Denizlililer depremzede gelinin düğününü el birliğiyle yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremde birçok yakınını kaybeden gelin, tanıştığı Denizlili gençle dünyaevine girdi. Hiçbir yakını düğüne katılamadığı için duygusal anlar yaşayan gelini mutlu gününde yalnız bırakmayan vatandaşlar, çiftin yeni yuvasını da el birliğiyle kurdu.

Denizlili Nuri Açıkgöz, 2020 yılında Hatay’da satış danışmanı olarak çalışmaya başladığı sırada tanıştığı İlkay Mercan’ı depremden 1 gün önce Denizli’ye çağırdı. Kentte evlenme planı yapan ve hazırlıklara başlayan çift, meydana gelen deprem haberiyle yıkıldı. Apar topar deprem bölgesine giden çift, arama kurtarmaya yardım ederken, gelin de birçok yakınını kaybetti. Yeni başlangıç için çift, Denizli’ye geri döndü. Yakınlarını kaybettiği için mutlu güne, kız tarafından hiç kimsenin katılış sağlamayacağı haberinin ardından Denizli el birliğiyle çifte destek oldu. Verilen desteklerle düğün alışverişlerini yapan çift, şehirdekilerin katılımıyla dünyaevine girdi.

“Niyetim eşimin yalnız kalmamasıydı ve şu an çok şükür yalnız değiliz”

Eşiyle birlikte birçok zorlukla karşılaştıklarını ve bunların üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Nuri Açıkgöz, “Ben yaklaşık 3-4 yıl önce Hatay’ın İskenderun ilçesinde 8 aylık bir dönemde çalıştım. Bu dönem içerisinde İlkay ile tanıştım. Sonradan birbirimizi sevdik ve konuşmaya devam ettik. Depremden 1 hafta önce İlkay’ı nikah işlemleri için İskenderun’dan çağırdım. İçime mi doğdu ne olduğunu bilmiyorum ama İlkay ile beraberken, bir gün deprem oldu. Ailesine ulaşamadık ve İlkay’ın zaten eşyaları ile her şeyi oradaydı. Sonrasında İskenderun ilçesine gittik ve oradan geri dönerken sıkıntılar yaşadık. Denizli Sosyal Paylaşım Grubu yöneticilerinden Yüksel Ağabey ile tanıştık ve Denizli’ye gelmemize yardımcı oldu. Buraya geldikten sonra nikah işlemlerini yaptık ve İlkay’ın ailesi depremzede olduğu için gelemeyecekti. İlkay düğün yapacağımız tarih belli olunca, bana ’Kimsem yok, öksüz gibi düğün yapacağım’ dedi. Benim de aklıma Yüksel ağabey geldi. Denizli Sosyal Paylaşım Grubu’na bir yazı paylaşımı yaptı. Bunun sayesinde de Denizli halkı da düğünümüze yoğun katılım sağladılar. Niyetim eşimin yalnız kalmamasıydı ve şu an çok şükür yalnız değiliz” dedi.

“Ailem uzakta ve çoğu insanı kaybettik”

Yakınlarından uzak düğün yaptığı için üzgün olduğunu ama Denizlili halkının yanında olmasından dolayı büyük bir sevinç yaşadığını anlatan İlkay Mercan, “Eşime ve Denizli halkına teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadıkları için ve özel günümüz de yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Ailem uzakta ve çoğu insanı kaybettik. Zaten uzakta olsalar bile yine kalbimde, yanımda gibiler. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Denizlili vatandaşlar ile birlikte depremzede gelinin yalnız olmadığını gösteriyoruz”

Depremzede gelinin ve Denizlili damadın yardım talebine sessiz kalmayıp destek çağrısında bulunan Denizli Sosyal Paylaşım Grubu yöneticilerinden Yüksel Güler, "6 Şubat’ta büyük bir deprem felâketi yaşandı. Bizler depremin ardından duruma duyarsız kalmayıp, 6 arkadaş ile Hatay’a gittik. Hedefimiz oradaki depremzedeleri Denizli’ye getirerek yardımda bulunmaktı. Oraya ikinci defa gittiğimizde Nuri ve İlkay kardeşlerimizi gördük ve onların talebi üzerine Denizli’ye gelmelerine yardımcı olduk. Daha sonra Nuri Bey bana ulaşıp durumlarını anlattı. Düğün yapacaklarını ama kız tarafının yakınlarını kaybetmesi üzerine Denizli’de kimsesiz kaldığını söyledi. Biz de durumu sosyal medya hesaplarımızdan destek hedefiyle paylaşım yaptık ve kentte güzel yankı buldu. Bugün gelin alma merasimi yaptık. Bu şekilde takipçilerimiz ve Denizlili vatandaşlar ile birlikte depremzede gelinin yalnız olmadığını gösteriyoruz” diye konuştu.