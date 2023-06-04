Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) asrın afeti olan deprem felaketinin yaralarını Osmaniye’de sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraşlı 6 Şubat günü yaşanan ve 11 ili etkileyen asrın afeti Osmaniye’yi de vurdu. Osmaniye’ye giden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, AYAMDER Başkanı ve DAİMFED Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Tamer Gülcan, DAİMFED Genel Başkan Yardımcıları Nadir Vurankaya, Sayım Azmaz, Abdullah Ulucan, Genel Sekreter Enes Yılmaz, Kentsel Dönüşüm ve Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin, İstanbul Şube Başkanı, Teknik Müşavir Tarkan Tüzmen, İnşaat Mühendisi Kaya Vurankaya ve İnşaat Mühendisi Ege Gülcan incelemelerde bulundu.

DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız dram dolu felaketin ardından hayat devam ediyor. Bu doğrultuda depremin oluşturduğu olumsuzlukların hafriyatını, molozlarını ve enkazlarını kaldırmak akabinde yeni yaşam alanlarının oluşması için alan açılması gerekiyor. DAİMFED olarak sosyal sorumluluğumuz gereği Osmaniye’de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarımız başta olmak üzere federasyon desteklerimizi veriyoruz. Osmaniye ve ilçeleri dahil olmak üzere 8 bin 909 bina yıkım işinin tamamlanmasını sağlıyoruz. Bu arada depremin hemen ardından TOKİ olarak Osmaniye ili Sumbas ilçesi Karaömerli Mahallesi’nde 190 adet, Sumbas merkezde 126 adet, Düziçi ilçesi Gökçeçayır Mahallesi’nde 1. Etap 534 adet, 2. Etap 675 adet, Akyar Mahallesinde 1. Etap 1001 adet, 2. Etapta 819 adet, Yaverpaşa Mahallesinde bin 17 adet, Toprakkale ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde 152 adet ve Hasanbeyli ilçesinde 504 adet konut yapımına başlanmış olup bir kısmınınsa ihalesi yapılmış olup kısa sürede inşasına başlanacaktır. Çalışmalar Bürokrasi ve çabukluk olarak önemli bir başarıdır. TOKİ nezdinde Hükümetimizin takdire şayan başarısıdır” dedi.

DAİMFED Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Ulucan, “Bildiğimiz üzere çok büyük bir afet, felaketle karşı karşıya kaldık. İnanılmaz büyüklükte bir zararla karşı karşıyayız. Ancak Millet olarak her birimiz elini taşın altına koymak zorunda. Bu doğrultuda DAİMFED olarak Genel Başkanımız Mustafa Karslıoğlu öncülüğünde çalışmalar yürütmekteyiz. Osmaniye’de üyelerimizin önemli katkılarıyla yıkım, enkaz kaldırma ve hafriyat kaldırma çalışmalarını yürütmekteyiz. Yeni inşaat alanlarını sağlayarak modern ve sağlam yapıların ortaya çıkacaktır” diye konuştu.