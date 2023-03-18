Çanakkale Zaferi’nin 108. yılı

Ordu’da, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Ordu Şehitliği’nde düzenlenen program çerçevesinde Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile dernek çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu programda, şehitler için saygı atışı da yapıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra günün önemine ilişkin konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “Aşkların en güzeli vatandır. Bu toprakları vatan yapan ecdadımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitlerimizle, tüm kahraman gazilerimiz ile Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yılında rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz, mekanları cennet olsun. Bu yıl Çanakkale Zaferimizi biraz buruk kutluyoruz. Asrın felaketi 11 ili etkileyen depremde binlerce vatandaşımızı hayatını kaybetti, binlerce vatandaşımız yaralandı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Allah’ım bir daha ülkemize, milletimize ve insanlığa böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

"Devlet-millet el birliği ile yaralarımız hızlı sarılıyor"

"Devletimiz ve milletimizin el birliği ile inşallah yaralar hızlı sarılıyor" diyen Vali Sonel, "Milletimizin her bir ferdinde, Ordu’nun 19 ilçesinden çocuğundan yaşlısına kadar herkes destek verdi, herkese şükranlarımızı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabb’im birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin, güvenlik güçlerimizin ayağına, milletimizin ayağına taş değdirmesin” ifadelerine yer verdi.

Programda Jandarma Asb. Kd. Çvş Bayram Akşahin de günün anlamı ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından protokol, şehit mezarlarına karanfil bırakıp şehit yakınlarıyla sohbet etti.