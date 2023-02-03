Camide askıda çorap uygulaması: İbadete gelenlerden takdir topladı

Adana’da bir camide imamın 2 yıl önce gelen bir kişinin çorabının ıslanması üzerine başlattığı askıda çorap uygulaması ve çevresindeki düzenlemeler, ibadete gelen vatandaşların takdirini topladı.

Kozan-Feke karayolu üzerinde bulunan Durmuşlu Camii’nde imam Samet Arslan, 2 yıl önce camide ibadete gelen yaşlı bir amcanın abdest alırken çorabının ıslanması ile askıda çorap uygulamasını başlattı. Arslan’ın başlattığı askıda çorap uygulaması ibadete gelen vatandaşların takdirini topladı. Caminin çevresinin ve içerisinin temiz olması Allah’ın evine gelen herkesin huzur içinde ibadetlerini yapması için 2 yıldır düzenlemeler yapan İmam Arslan’ın, aynı zamanda kadınların ibadet alanı için yaptığı düzenleme ve çocukların camiye daha sık gelmesi için projeler üretmesi de dikkat çekti.

Saimbeyli ilçesinden Adana’ya eşinin tedavisi için giderken vakit namazı için camiye gelenlerden Safiye Uyanık, "Çorap uygulaması çok güzel olmuş. Tüm camilerin böyle güzel, temiz yapılması çok güzel. Önceden böyle değildi. Şimdi çok daha hijyenik, temiz bir ortamda huzur içinde ibadetimizi gerçekleştiriyoruz. Tüm camilerin böyle olmasını isteriz" dedi.