Çadır kentte halk eğitim merkezi ilk meyvelerini verdi

Orhanlı Çadır Kentte kurulan Halk Eğitim Merkezinde depremzedelerin bir haftalık çalışmaları sonucu ortaya birbirinden özel eserler çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da pek çok kurum vatandaşların normalleşmesine katkı sağlamak için çalışma yapıyor. Kocaeli’nin ilçelerinin Halk Eğitim Merkezi müdürlükleri de depremzedelere hem moral vermek hem de çeşitli el becerilerini geliştirmek için dönüşümlü olarak Defne’deki Orhanlı Çadır Kente gelmeye başladı. Burada kurulan merkezde beş eğitimci tarafından vatandaşlara bir hafta boyunca el sanatları, takı-tasarım, kuaförlük gibi birçok alanda eğitimler verildi. Bir haftanın sonunda kursiyerlerin yaptığı çalışmalar düzenlenen sergi ile çadır kent sakinlerinin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını, Kocaeli Derince Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Yardımcı, eğitmenler ve kursiyerler yaptı. Açılışta konuşan Yardımcı, depremzedelerin bu çalışmadan son derece memnun kaldıklarını, bu sebeple kendilerinin de mutlu olduğunu söyledi.

"Onlar mutlu oldu, biz de mutlu olduk"

Kocaeli Derince Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Yardımcı, “Bir hafta önce geldik. Biz Kocaeli Halk Eğitimleri olarak dönüşümlü şekilde her hafta geliyoruz. Buradaki vatandaşlarımızı rahatlatmak amacıyla, el sanatları, takı-tasarım, kuaförlük gibi alanlarda birçok şey yaptık. Onlar da mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk ve bugün de onun sergisini yaptık” dedi.

Kursiyerlerin büyük çoğunluğu çocuklar

Çocuk kursiyerlerden Ege Mete Urhan, “Ben bileklik yapmayı öğrendim, annem de cüzdan yapmayı öğrendi. Kardeşim de benimle birlikte bileklik yapmayı öğrendi. Yaptığım bileklikler bu şekilde, bunlar yünden. Bunlar da kardeşim için” şeklinde konuştu.

Merkez sayesinde el becerileri gelişti

Halk eğitim merkezinin son derece faydalı olduğunu söyleyen Fulya Filaze, “Kanaviçe, cüzdan, bileklik ve telefonluk yaptım. Daha önceden yapmayı bilmiyordum, burada hocalarımız sayesinde öğrendim. Onlara teşekkür ediyorum” derken bir başka çocuk kursiyer Armağan Uzun ise “Hocalarımız burada bize her şeyi öğrettiler. Bize de yardımcı oldular, çoğu şeyi öğrendik. Onlara teşekkür ediyoruz. Telefon çantası yaptım. Kanaviçe yaptım. Kendim tasarladım” diye konuştu.

Minik kursiyer, öğretmenlerinin gitmesini istemiyor

Öğretmenlerini çok sevdiğini ve onların gitmesini hiç istemediğini söyleyen Yağmur Hamurcu, “Elimdeki cüzdanı ben yaptım. Bir günde yaptım. Yasemin Hoca yardım etti. Yasemin Hoca’yı seviyorum. Onlar kalırsa yapmaya devam edeceğim. Kalmazlarsa yapmayacağım. Çünkü Yasemin Hoca gidiyor. O gelince yine yaparım. Onu çok özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

"Tesbih, bileklik, anahtarlık yaptım"

Hocalarıyla birlikte çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirten Muhammet Çakır da, “Tesbih, bileklik, bir de anahtarlık yaptım. Hocam biraz yardımcı oldu, ben de yaptım. Bilekliği, çiçekli olanı da ben yaptım” dedi.