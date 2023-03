Bu mahallede depremde, her 5 kişiden, 1’i vefat etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu yaptığı Hatay’ın Elektrik Mahallesi’nde her 5 kişiden 1’i vefat etti. 5 bin 200 kişinin yaşadığı mahalle adeta enkaz yığınına döndü.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler en büyük yıkımı Hatay’da oluşturdu. Ağır hasar alan yapıların ekseriyeti 20 Şubat’taki Defne depremiyle yerle bir oldu. Yıkımın ve can kaybının fazla olduğu mahallelerden biride Elektrik oldu. Mahalledeki yapı stoğunun büyük kısmı ya zarar gördü yada yıkıldı. 5 bin 200 kişinin yaşadığı mahallede yaklaşık bin 200’e yakın kişi hayatını kaybetti. Mahallede enkaz kaldırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, Muhtar Nihat Derviş, hem çalışmaları takip ediyor hem de başka yerlere taşınan mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Ayrıca enkazlarla kaplı ara sokaklarda az sayıda da olsa eşya taşıma çalışmalarının devam ettiği görüldü.

"Binin üzerinde ölümüz var"

Hatay’da en fazla yıkımlarından birinin kendi mahallesinde olduğunun altını çizen Derviş, görüntülerinde bunu doğrular nitelikte olduğunu söyledi.

Mahallede sadece 3 yada 4 binanın az hasarlı şekilde kalacağını dile getiren Derviş, “ 5 bin 200’e yakın nüfusumuz vardı. 2019’da 4 bin,4 bin 200’e yakın seçmenimiz vardı. Seçmen listeleri şuan askıda 3 bine kadar düşmüşüz. İl dışına çıkanlar var, kırsala gidenler var. Binin üzerinde ölümüz var. Bin 100 metrelik bu cadde üzerinde 204 kişi vefat etti. Az hasarlı 3-4 bina dışında hiçbir şey kalmadı. Hepsi yıkılacak “dedi.

"Devletimiz çok güçlü"

20 yıldır muhtarlık yaptığı mahallesinin gözlerinin önünde enkaza dönüşünü boğazı düğümlenerek anlatan Derviş, “Mahallede kalen benden başka kimse yok, bir kaç arkadaşla süreci yürütüyoruz. Mahallemin yarısı kırsalda, yarısı il dışına çıktı. Yakınlarında, çadırlarda,seralarda yaşıyorlar. Biz onların ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyoruz. Yardım kolisi geliyor hepsini dağıtıyoruz. Sıkıntılıyız çok. Biz buradan bir yere gitmeyeceğiz. Bizim devletimiz çok güçlü, bizde güçlüyüz. Biz burada kalacağız, insanlarımızı yeniden buraya alacağız. Fay hattı buradan geçmiş olabilir, devletimizde izi o hatta göre yapılar inşa eder. Gidecek yerimiz yok. Biz 3 kişi ile gitmiyoruz. Binlerce kişi var. Hızlı bir enkaz kaldırma çalışması var. Mahallelim pijamayla çıktı gitti, geri dönmedi” ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızı ağırladık"

Mahalledeki tek katlı sağlam yapılardan birinin sahibi Ahmet Yüce, “ Gece sarsıntıyla uyandık. Hepimiz dışarı çıktık. Evimiz tek katlı sağlam bir yapıydı, şoku atlattıktan sonra tekrar içeri girdik. Hava aydınlanmaya başlayınca bütün şehrin yıkıldığını gördük. Mahallede sağlam kalan 3-4 yapıdan biriyiz. Yaparken biraz sağlam yapmıştık ama çevremizdeki tek katlılar bile yıkıldı. Depremden sonrada biz vatandaşlarımızı evimizde ağırladık” diye konuştu.

"Depremde bizi korudu"

Depremde her şeylerini kaybettiklerini ifade eden Yüce,“Evimizi, dostlarımızı kaybettik, ona çok üzülüyorum. Her gün mahalleyi dolaşıyoruz. Mahallenin her yeri yıkılıyor. Çok acı veri veren bir görüntü. Etrafımızdaki evler yıkılacak ama evimizi değiştirmeyeceğiz. Depremde bizi korudu” dedi.

"Enkazlarla kaplı"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Tüver, kent merkezinde en büyük yıkımlarından birinin Elektrik Mahallesi’nde yaşandığını bildirdi. Yapıların durumu karşılıktı, 30 yıllık, 3-5 yıllık olanlarda vardı. Ortalama eski binaların hepsi çöktü. Genelde zemine çökme var. Can kayıplarımız çok. Binin üzerinde vefatımız var. Sokakla enkazlarla kapalı. Vatandaşımız ne bulursa eşyasını kurtarmaya çalışıyor. Kaybettiğimiz akrabalarımız arkadaşlarımız var. Küçük çocuklar var. Her yer darmadağın, bundan canlı mı çıkardı. Burada ölen hayvana bile üzüldüm” diye konuştu.