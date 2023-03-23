Bozkurt’taki sel felaketinde görev alan “Garip”, deprem bölgesinde de enkaz altındaki vatandaşların kurtarılmasını sağladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği “Garip”, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede, yer tespiti yaparak birçok vatandaşın kurtarılmasını sağladı. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde de görev alan Garip, arama ve kurtarma çalışmalarında büyük rol oynuyor.

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından deprem bölgesinde görevlendirilen Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte bölgeye götürülen aram kurtarma köpeği “Garip”, Kahramanmaraş’ta enkaz altındaki birçok vatandaşın kurtarılmasını sağladı. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde de görev alarak selde mahsur kalan insanların hayatlarının kurtarılmasını sağlayan jandarma arama kurtarma köpeği Garip, Kahramanmaraş’ta da enkaz altında kalan birçok insanın yerini tespit ederek kurtarılmasını sağladı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı emrinde 2019 yılından itibaren görev alan Garip, zorlu arazi ve kış şartlarında da kaybolan 42 vatandaşın arama ve kurtarılmasında görev aldı. Sürekli olarak eğitimleri yapılan Garip, afetlerde ve kaybolma olaylarında yer tespitinde önemli görev oynuyor.

Ayrıca depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’a görevlendirilen Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Komando Timi de, 71’inci saatte Çevikler Apartmanından kurtardıkları 12 yaşındaki Muhammed Emin’i unutamıyor. Sağ olarak enkazdan çıkardıkları Muhammed Emin, Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Komando Timi’nin ‘Bir isteğin var mı’ sorusuna karşılık olarak çay içmek istediğini söyleyerek cevap vermişti. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını tamamladıktan sonra Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Komando Timi, Muhammed Emin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek birlikte çay içti.

“Garip, 42 kayıp şahıs olayının aranmasında görev aldı”

‘Garip’ isimli arama kurtarma köpeğinin eğiticisi Uzman Çavuş Salih Memiş, “Arama kurtarma köpekleri, çalışma prensiplerinde insanın üzerinden, nefesinden ve teninden çıkan koku moleküllerinin yerini tespit etmekte kullanılmaktadır. 2019 yılının Ocak ayından itibaren Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapmaktayız. Bu süre zarfında Kastamonu’da zorlu arazi ve kış şartlarında kayıp şahıslara müdahale etmekteyiz. Arama kurtarma köpeğimiz 42 kayıp şahıs olayının aranması konusunda görev almıştır” dedi.

“Hem Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde hem de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık”

Hem Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde hem de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldıklarını söyleyen Memiş, “Ayrıca 11 Ağustos 2021 yılında Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp şahısların bulunması noktasında arama kurtarma faaliyetlerine destek vermiştir. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından destek vermek amacıyla görevlendirildik. Bu süre zarfından ilk 72 saatin hayati önem taşıdığı için 72 saat boyunca yoğun bir tempo ile çalışmış olup bu süre zarfında birçok vatandaşın yerini tespit edip sağ kurtarılmasına öncülük etmiştir” diye konuştu.

“Depremin ilk saatlerinden itibaren enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmalara başladık”

Jandarma Arama Kurtarma Komando Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammed Çevik ise, “Deprem haberini aldıktan sonra tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sabah hazırlanıp ivedilikle Kahramanmaraş iline çıkış yaptık. Ulaştığımızda karşılaştığımız tablo çok vahimdi. Vakit kaybetmeksizin daha önce Van ve İzmir illerinde meydana gelen deprem felaketinde görev almış tecrübeli ekip arkadaşlarımız ile enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışmaya başladık. Arama-Kurtarma faaliyetlerinin ilk 72 saati yaralı olarak enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılması ve sağlık kuruluşuna sevk edilmesi anlamında çok önemliydi. Çalışmalarımızın 71’inci saatinde Kastamonu Jandarma Komando Arama Kurtarma ekibi olarak bir erkek sesi aldığımız için çalışmaları o bölgede yoğunlaştırdık. Çalışmalarımız esnasında Çevikler Apartmanı enkazından “Muhammed Emin” ismindeki 12 yaşındaki çocuğumuza ulaştık” şeklinde konuştu.

“Enkaz altından kurtardığımız Muhammed Emin’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek birlikte çay içtik”

Depremin 71’inci saatinde enkaz altından çıkardıkları ve kendilerinden çay isteyen Muhammed Emin’i arama kurtarma faaliyetlerini tamamladıktan sonra tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek birlikte çay içtiklerini belirten Çevik, “Kendisini enkaz altından çıkarırken iletişimimizi hiç kesmedik, Muhammed Emin’i sağ salim çıkardığımızda ekip olarak çok büyük bir mutluluk yaşadık. Bu durum bizim de moral ve motivasyonumuzu olumlu yönde etkiledi. Enkazdan çıkardığımız Muhammed Emin’e bir isteği olup olmadığını sorduğumuzda bizden çay istedi. Bu isteği de unutmadık ve Muhammed Emin’i sevk edildiği hastanede ziyaret ederek beraber çay içtik. Depremin şiddeti ve ortaya çıkan tablonun kelimelerle ifade edilmesi çok zor olsa da vatandaşlarımızın kurtarılması amacıyla ekip olarak aklımıza herhangi bir olumsuz düşünce getirmeden büyük çaba gösterdik. Bu zorlu süreci hep beraber el birliğiyle atlatacağız. Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma Komando Timi, arama kurtarma köpeği Garip ile ihtimal afetlere karşı eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor.