Bingöl’den kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi uğurlandı

Bingöl’den gidecek 80 hacı adayı, dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Bingöl’den kutsal topraklara gidecek hacı adayları için merkez Hacılar Camisi önünde program düzenlendi. 80 hacı adayının ve yakınlarının katıldığı programda Kur’an-ı Kerim okunup, dualar edildi. Duygusal anlar yaşayan hacı adayları, yakınlarına veda ederken gözyaşlarını tutamadı. İl Müftüsü Mustafa Topal, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adayları için dua okurken hacı adayları duanın ardından uğurlandı.

15 yıldır beklediğini belirten Agit Arıkız, ’’15 yıl önce 2008 yılında müracaat ettim, 2023’ün yedeğinden çıktım. Bugün çok heyecanlı bir gündür. Cenabı Allah nasip ederse bugün yolcuyuz inşallah. Bütün Müslümanlara duam rabbim herkese nasip etsin. Çok duygulu ve gururlu bir gündür” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır kutsal topraklara gitmek isteyen Ünize Bek ise ’’Allaha binlerce şükür. Çok zamandır hayal ediyordum bu sene sağ salim gidip geliyoruz. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

Hacı adaylarının kutsal topraklara uğurlaması sırasında duygulu anlar yaşanırken önümüzdeki günlerde 150 kişilik bir kafilenin daha yollanılacağı öğrenildi.