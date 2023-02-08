"Beni buradan kurtarın söz iyileşeceğim" diyen 22 yaşındaki Sude hayatını kaybetti

Hatay’da meydana gelen deprem sonrası annesi ile enkazın altında kalan 22 yaşındaki Sude Güler, depremin 44. saatinde sağ kurtarıldı. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde yaşadıkları binanın depremde çökmesiyle enkaz altında kalan anne ve kızı için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Zonguldak’tan giden TTK’ya ait maden işçileri depremin 44. saatinde 22 yaşındaki Sude Güler ve annesi Selda Güler’e ulaşmayı başardı. Ekiplere "Beni buradan çıkartacağınıza söz verin, iyileşeceğim. Dirayetli olacağım" diyen genç kız, annesiyle birlikte kurtarılarak enkazdan çıkartıldı. Genç kızın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.