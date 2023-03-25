Başkanlığı bir kenara bıraktı: Depremzedeler için Ramazan pidesi yaptı

Günlerdir deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta çalışmalara destek olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu kez de önlüğünü giyip depremzedeler için Ramazan pidesi yaptı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta çalışmalara destek oluyor. Çadır kentlerde kalan vatandaşlara sahurluk erzak dağıtan ve dertlerini dinleyen Başkan Bıyık, bu kez de baba mesleği olan fırıncılığa soyundu. Önlüğünü giyen Başkan Bıyık, depremzedeler için Ramazan pidesi yaptı. Kendi elleriyle yaptığı pideleri depremzedelere götüren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, biran olsun bölgeden ayrılmıyor. Başkan Bıyık ayrıca iftar çadırında da her gün bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtıyor.