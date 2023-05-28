Başkan Demir: “Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyoruz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Mahallelerimizin yol sorununu bir bir çözüyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yol altyapısını güçlendiriyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ekiplerinin yaptığı çalışmalarla mahallelerinin yol ile ilgili yaşadığı sorunlar tek tek çözülürken vatandaşlara, konforlu ve kaliteli ulaşım imkanı sunuluyor. Çarşamba ilçesinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşadığı Sungurlu Mahallesi’nde şehir merkezine direk bağlantıyı sağlayan bin 100 metrelik İstasyon Caddesi sıcak asfalt ile kaplandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte başlayan sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanırken yolun hem kalitesi hem de ulaşım konforu artırıldı.

“Samsun’u cadde cadde, sokak sokak yeniliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, samimiyet, gayret ve hakkaniyet ile gerek kırsal da gerek kent merkezinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Mahallelerimizin yol sorununu bir bir çözüyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyoruz. 17 ilçemizi cadde cadde, sokak sokak yeniliyoruz. Çalışmalarımızı yaparken önce altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Ardından üstyapıya geçiyoruz. Kendi imkânlarımızla, kendi araçlarımızla, kendi ekibimizle yol çalışmalarını yapıyoruz. Gerek kırsal gerek kent merkezindeki mahallelerimizin yol sorunlarını tek tek çözüyoruz, çözmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Altyapı tamamlandı ardından üstyapıya geçildi”

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çarşamba Şefi Recep Yazgan, "SASKİ ve diğer kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının hemen ardından çalışmalara başladık. Şuan sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. 1100 metrelik yolun yarısında çalışmalarımız bitti. Kalan kısım da kısa sürede tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri mutlu

Sıcak asfalt çalışmasıyla yenilenen yol, vatandaşları da memnun etti. Mahalle sakinlerinden Necmettin Duman, "Çok güzel bir yol oluyor. Büyükşehir belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalara imza atıyor. Yolumuz daha önce çok bozuktu. Şimdi çok güzel şahane hale geliyor” açıklamasında bulundu.

Ali Karaaslan ise altyapının tamamen yenilendiğini sonrasında yol çalışmasının başladığını söyleyerek “Bu yol önemli bir güzergah. Çarşamba’dan direkt Samsun merkezine bağlıyor. Büyükşehir Belediyemiz bizleri mutlu eden güzel çalışmalara imza atıyor. Çok güzel bir yol çalışması yapılıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.