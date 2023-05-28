Başkan Demir: “Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyoruz”
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ULAŞIMDA HAYATA GEÇİRDİĞİ YATIRIMLARLA KENTİN YOL ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR. YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI, EKİPLERİNİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA MAHALLELERİNİN YOL İLE İLGİLİ YAŞADIĞI SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜLÜRKEN VATANDAŞLARA, KONFORLU VE KALİTELİ ULAŞIM İMKANI SUNULUYOR. ÇARŞAMBA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 5 BİN 500 KİŞİNİN YAŞADIĞI SUNGURLU MAHALLESİNDE ŞEHİR MERKEZİNE DİREK BAĞLANTIYI SAĞLAYAN BİN 100 METRELİK İSTASYON CADDESİ SICAK ASFALT İLE KAPLANDI. ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASIYLA BİRLİKTE BAŞLAYAN SICAK ASFALT ÇALIŞMALARININ KISA SÜREDE TAMAMLANMASI PLANLANIRKEN YOLUN HEM KALİTESİ HEM DE ULAŞIM KONFORU ARTIRILDI.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Mahallelerimizin yol sorununu bir bir çözüyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yol altyapısını güçlendiriyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ekiplerinin yaptığı çalışmalarla mahallelerinin yol ile ilgili yaşadığı sorunlar tek tek çözülürken vatandaşlara, konforlu ve kaliteli ulaşım imkanı sunuluyor. Çarşamba ilçesinde yaklaşık 5 bin 500 kişinin yaşadığı Sungurlu Mahallesi’nde şehir merkezine direk bağlantıyı sağlayan bin 100 metrelik İstasyon Caddesi sıcak asfalt ile kaplandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte başlayan sıcak asfalt çalışmalarının kısa sürede tamamlanması planlanırken yolun hem kalitesi hem de ulaşım konforu artırıldı.
“Samsun’u cadde cadde, sokak sokak yeniliyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, samimiyet, gayret ve hakkaniyet ile gerek kırsal da gerek kent merkezinde çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, “Mahallelerimizin yol sorununu bir bir çözüyoruz. Vatandaşlarımızı kaliteli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyoruz. 17 ilçemizi cadde cadde, sokak sokak yeniliyoruz. Çalışmalarımızı yaparken önce altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde bitiriyoruz. Ardından üstyapıya geçiyoruz. Kendi imkânlarımızla, kendi araçlarımızla, kendi ekibimizle yol çalışmalarını yapıyoruz. Gerek kırsal gerek kent merkezindeki mahallelerimizin yol sorunlarını tek tek çözüyoruz, çözmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.
“Altyapı tamamlandı ardından üstyapıya geçildi”
Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Çarşamba Şefi Recep Yazgan, "SASKİ ve diğer kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının hemen ardından çalışmalara başladık. Şuan sıcak asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. 1100 metrelik yolun yarısında çalışmalarımız bitti. Kalan kısım da kısa sürede tamamlayacağız” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinleri mutlu
Sıcak asfalt çalışmasıyla yenilenen yol, vatandaşları da memnun etti. Mahalle sakinlerinden Necmettin Duman, "Çok güzel bir yol oluyor. Büyükşehir belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalara imza atıyor. Yolumuz daha önce çok bozuktu. Şimdi çok güzel şahane hale geliyor” açıklamasında bulundu.
Ali Karaaslan ise altyapının tamamen yenilendiğini sonrasında yol çalışmasının başladığını söyleyerek “Bu yol önemli bir güzergah. Çarşamba’dan direkt Samsun merkezine bağlıyor. Büyükşehir Belediyemiz bizleri mutlu eden güzel çalışmalara imza atıyor. Çok güzel bir yol çalışması yapılıyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.