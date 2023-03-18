Babası şehit düştüğünde 4,5 yaşındaydı, üniformasını giyip kabrine gitti: "Üniforması benim için gurur tablosu"

Kırıkkale’de şehit babasının üniformasını giyip ailesiyle birlikte şehitliği ziyaret eden 17 yaşındaki Yaren Aydoğdu, "Üniforması gurur tablosu benim için. Gurur duyuyorum, üniformasını giymek mutluluk verici. Babam şehit olduğunda 4,5 yaşındaydım" dedi.

Kırıkkale’de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Şehitlikte devam eden törende de Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, şehitlik anı defterini imzaladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ve edilen duaların ardından, il protokolü tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Vali Yardımcısı Kurnaz, aileleriyle birlikte törene katılan çocuklara oyuncak hediye etti.

2010 yılında şehit olan babası Fatih Aydoğdu’nun üniformasını giyen Yaren Aydoğdu (17), ailesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret etti. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, 17 yaşındaki Yaren ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Yaren Aydoğdu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının şehit düştüğünde 4,5 yaşında olduğunu belirterek, üniformayı giymenin kendisine mutluluk verdiğini söyledi.

"Babam şehit olduğunda 4,5 yaşındaydım"

Aydoğdu, "Bugün 18 Mart. Burada babamı ve tüm şehitlerimizi ziyarete geldik. Allah’tan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Babama da şunu demek istiyorum; ’Yüreğim seni çok sevdi babacığım. İyi ki senin kızın olmuşum, seninle gurur duyuyorum.’ Üniforması gurur tablosu benim için. Gurur duyuyorum, üniformasını giymek benim için mutluluk verici. Babam şehit olduğunda 4,5 yaşındaydım" dedi.

"Kurban olduğum Allah onu seviyormuş ki daha erken yanına aldı"

Şehidin babası Hilmi Aydoğdu ise "Her 18 Mart bizim için hem en acı günümüz hem de en mutlu günümüz. Yani acılıkta var mutlulukta var. Bizim oğlumuz Allah’tan şehit olmuş. Bize verirken sormadı alırken de sormadı. Kurban olduğum Allah onu seviyormuş ki daha erken yanına aldı. Benim oğlum annesinden doğduğu gibi tertemiz geldi, tertemiz gitti. Ondan dolayı mutluyum. fakat hasretliği var her bayramda. 18 Mart Şehitler Günü’nde" diye konuştu.

Kırıkkale Şehitliği’nde düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtçu ve il protokolü katıldı.

1980 doğumlu Fatih Aydoğdu, 30 Mart 2010 tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesi Hantepe bölgesinde mayının patlaması neticesinde şehit olmuştu.