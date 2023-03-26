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Antalya’nın mobil davulcuları sahurda görevde
ANTALYA’NIN ÇEŞİTLİ MAHALLELERİNDE ARAÇ ÜZERİNDE MESLEKLERİNE DEVAM EDEN DAVULCULAR, SAHURDA VATANDAŞLARI UYANDIRMAYA DEVAM EDİYOR.
Haberde İnsan 26.03.2023, 11:19
Antalya’da davulcular, Ramazan ayında sahurda araçla gezerek vatandaşları uyandırıyor.
Antalya’da Ramazan ayının başlaması ile davulcuların mesaisi de başladı. Yıllardır süregelen geleneği devam ettiren davulcular, sahurda mahalleleri gezerek vatandaşları uyandırıyor. Bazı davulcular ise araçla gezerek davul çalıyor. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde bir davulcunun kamyonet üzerinde, bir başka davulcunun da motosiklet üzerinde davul çalarak vatandaşları uyandırdığı görüldü.