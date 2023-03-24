Antalya’da ‘gizli hayırlı’ pide kuyruğu

Antalya’da ismini gizleyen bir hayırsever, muhtarlık aracılığıyla mahalleye Ramazan ayı boyunca günde 400 pideyi ücretsiz dağıttırıyor. İftar saatine yaklaşıldığında kuyruğa giren vatandaşlar evlerine mutlu dönüyor. Mahalle Muhtarı Halil Ay, “Allah böyle insanları çoğaltsın, başımızdan eksik etmesin. Buradaki insanların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” diyerek, gizli hayırseverin çok anlamlı bir davranışta bulunduğuna dikkat çekti.

Muratpaşa ilçesi Haşim İşçan Mahallesi’nde ismini gizleyen bir hayırsever, muhtar Halil Ay’a gelerek mahallede günde 400 pidenin vatandaşlara ücretsiz dağıtılması için sponsor oldu. Gerekli kaynağın sağlanmasının ardından bir fırınla pidelerin tanesi 10 TL’den anlaşılıp, Ramazan ayının ilk iftarında dağıtılmaya başlandı. Ücretsiz pide dağıtılacağını öğrenen mahalle sakinleri ise, saat 16.30’dan iftar saatine kadar pidelerin dağıtıldığı muhtarlık önüne gelerek sıraya girdi. Ailedeki birey sayısına göre pidelerini alan vatandaşlar, evlerine yüzleri gülerek döndü.

“Allah böyle insanları çoğaltsın”

Gizli hayırseveri tanıdığını ancak kendisinin isminin verilmemesini istediğini belirten Haşim İşçan Mahallesi Muhtarı Halil Ay, “Allah böyle insanları çoğaltsın, başımızdan eksik etmesin. Allah ondan razı olsun, birine bin katsın. Buradaki insanların mutlu ayrılması bizleri de mutlu ediyor. Çok güzel şeyler bunlar. Günde 400 pide dağıtıyoruz. Fırından sıcak sıcak çıkıyor, vatandaşlarımız geldiğinde onlara teslim ediyoruz. Ramazan boyunca pazar günü de dahil pide dağıtımı olacak” dedi.

Mahalle sakinleri ise, “Allah ondan razı olsun. Aracı olan muhtarımıza da teşekkür ederiz” diyerek duygularını dile getirdi.