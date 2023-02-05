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Amanos Dağları’ndan kamyonlarla getirilen kar eğlencenin odağı oldu
İskenderun’da Amanos Dağları’ndan kamyonlarla getirilen kar eğlencenin odağı oldu.
Haberde İnsan 05.02.2023, 13:35
İskenderun’da Amanos Dağları’ndan kamyonlarla getirilen kar eğlencenin odağı oldu.
İskenderun Belediyesinin Amanos Dağları’ndan şehir merkezine kamyonlarla taşıdığı kar anıt alanına döküldü. Kar topu partisinin yapılacağını bekleyen çoğunluğu çocuklardan oluşan yüzlerce kişi kamyonlardan boşaltılan karda eğlendi. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yarıyıl tatilinin son gününde öğrencilere kar sürprizi yaptıklarını belirtti.