Alanya’da yaşlı çiftin yol sorunu beton dökülerek çözüldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Hasan-Eşşe Güneş çiftinin yaşadığı yol sorunu, bozuk yollarına beton dökülmesiyle çözüldü.

Alanya Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşların sorunlarını çözmeye devam ediyor. Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkiinde Hasan-Eşşe Güneş çiftinin yaşadığı yol sorununu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Belediye ekipleri yolu betonla kaplayarak çözüme kavuşturdu. Sugözü Mahallesi’nde engelli ve yaşlı vatandaşların yol sorunu çözen Alanya Belediyesi, ana yoldan evlerine ulaşımı sağlayan yolu yeniden düzenleyerek beton ile kapladı.

Çalışmaları büyük bir mutlulukla karşılayan Eşşe Güneş, "Yolumuz yapılmadan önce ulaşımda büyük sıkıntı çekiyorduk. Eşim hasta olduğu için sık sık hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Ancak ambulans giremediği için çocuklar bizi sırtlarında yola çıkarıyorlardı. Yolumuzun durumunu belediyeye bildirdik ve yolumuz betonla kaplandı" diye konuştu.