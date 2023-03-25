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AK Parti’den Çorum’da temayül yoklaması
AK Parti Genel Merkezi tarafından 28. dönem milletvekilliği seçimleri için Çorum’da aday adaylığı temayül yoklaması yapıldı.
Haberde İnsan 25.03.2023, 17:44
AK Parti Genel Merkezi tarafından 28. dönem milletvekilliği seçimleri için Çorum’da aday adaylığı temayül yoklaması yapıldı.
Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen temayül yoklamasında AK Parti’li delegeler Çorum’dan milletvekili görmek istedikleri adaylar için elektronik ortamda oylarını kullandı. AK Parti’den milletvekili olmak için mevcut milletvekillerinin yanı sıra 54 aday adayı başvuruda bulundu.