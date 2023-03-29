Ailesini dinleyip apartmana taşınmaktan vazgeçti, depremden kurtuldu

Kahramanmaraş’ta, ailesini dinleyip müstakil evinden apartmana geçmediği için depremden herhangi bir sıkıntı yaşamadan kurtulan bir kişi, insanların yüksek binalardan ziyade müstakil evi tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat günü öncesinde müstakil evinin satışını yapıp apartmana yerleşmeyi düşünen Şahin Erkişi, ailesinin önerisini dinleyip evini satmaktan vazgeçti.

Depreme müstakil evinin satışını yapmadan önce yakalanan Erkişi, yaşanan felaketi herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatmayı başardı. İnsanların çok katlı binalardan ziyade en fazla 3 katlı binalarda yaşamaları yönünde tavsiye veren Erkişi, “Rabbim bu felaketin tekrarını göstermesin. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yaralarımızı bir arada olup sarmak nasip olsun. Kahramanmaraş ve diğer deprem bölgelerinde hayatını kaybeden herkesin mekanı cennet olsun” dedi.

“Mahallemizde bulunan 300 müstakil evde çatlak dahi yok”

Depremden 3 gün önce apartmana taşınmayı düşündüğünü ve evini satışa çıkarttığını dile getiren Erkişi, “Ben 15 gün önce müstakil bir evimde otururken, evimi satıp daireye geçilmem için talep geldi. Bunun sonrasında içimden ‘evini satma, evinin kıymetini bil, insanların ve dostlarının kıymetini bil’ dedim. Evime müşteri varken, evimi satmak üzereyken bir gün sonra tapuya gidip müstakil evimi bırakıp apartmana gitmeyi düşünürken evimi satmadan deprem oldu. Çok şükür müstakil evim hiçbir çatlak almadan, hasar almadan depremden çıktı. İnsanlara müstakil evde oturmalarını tavsiye ederim. Arslanbey Mahallesi’nde oturuyorum ve mahallemizde bulunan yaklaşık 300 evde hiçbir çatlak dahi yok. İnsanlar hep yüksek binalarda oturmaktansa, birlik ve beraberlik içerisinde müstakil evde oturmalarını isterim. İnsanlar tek katlı, iki katlı binalardan burnu kanamadan depremden kurtulmayı başardı. Rabbime binlerce şükürler olsun ki, insan evinin, işinin, eşinin kıymetini bilmek zorunda. Evin olmasa da huzurun olsun, evin olmasa da kiracı ol” diye konuştu.