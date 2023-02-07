Ağrı’dan 8 tır ve 1 kamyon afetzedeler için yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından Ağrı merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyası ile toplanan malzemeler 9 tır ile ilden yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Ağrı Valiliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyaları ile kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) Ayni Bağış Deposu, Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Ağrı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda toplanarak afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanmaya başlandı. 8 tır ve 1 kamyon dolusu yardım malzemesi ve toplamda 28 tane kamyon ve iş makinası afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ağrılı vatandaşların yardım çağrısını duyar duymaz harekete geçtiklerini ve 9 dolu aracın Ağrı’dan yola çıktığını söyleyen Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı olarak ellerinden gelen tüm desteği sağlayacaklarını dile getirerek hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.