AGC’den İHA’ya üç ödül

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) 2022 yılı Antalya Basın Ödülleri Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı. 141 eserin yarıştığı yarışmada İhlas Haber Ajansı üç ödüle layık görüldü.

AGC 2022 yılı Antalya Basın Ödülleri Yarışması’nda dereceye girenler açıklandı. 141 eserin yarıştığı yarışmada 19 eser ödüle layık görüldü. Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Başkan İdris Taş, “Birbirinden değerli, alanlarında uzman jüri üyelerimiz son derece titiz bir çalışma neticesinde, yılın gazetecilerini seçti. Türk basınının en prestijli ödüllerinden olan Antalya Basın Ödülleri’nde 141 eser yarıştı. Yarışmamıza katılımın fazla olması memnuniyet vericidir” dedi.

Yarışmada Yazılı Basında ödül alan isimler şöyle:

Araştırma-İnceleme: Semih Ersözler ’Antalya’nın Betonlaşmasının 36 Yılı’ (DHA)

Röportaj: Ayşe Yıldız ’Ukrayna’dan Tahliye Edilen Yetimler Antalya’da Güvende Hissediyor’ (AA)

Köşe Yazısı: Engin Korkmaz ’Ormanın Çığlık Attığını Duydunuz Mu?’ (Körfez Gazetesi)

Spor Haberi: İsa Akar ’Asfaltta Çalışıp Parke Sahada Türkiye Şampiyonu Oldular’ (İHA)

Ekonomi: Hatice Özdemir Tosun ’Antalya’da “Bereketli” Topraklar 12 Ay Boyunca Üretiyor’ (AA)

Ali Orhan Televizyon Ödülü alan isimler şu şekilde:

Program: Ahmet Demir ’Farkındalık Özel Programı Dobra Dobra 30 Mart 2022’ (Lider TV)

En İyi Görüntü: H.Erdinç Kızılgedik&Kadir Kurucan ’Katırlarla Arı Kovanı Taşıma’ (TRT Antalya)

Haber Fotoğrafı dalında ödül alan isimler şöyle:

Güncel Haber Fotoğrafı: Ertuğrul Gün ’Kahraman İtfaiye Eri’ (İHA)

Spor Haberi Fotoğrafı: Zülkif Yıldırım ’Uçan Pehlivan’ (AGC Üyesi)

Kültür Sanat Haberi Fotoğrafı: Suat Metin ’Bayrak’ (İHA)

Yılın Basın Fotoğrafı: Orhan Çiçek ’Bir Damla Hayat’ (AA)

Yılın Radyocusu: Serkan Ersöz- ’Yüz Yıl Önce Antalya’ (TRT Antalya Radyosu)

Sayfa Tasarımı: İslam Çelik (Akdeniz Gerçek Gazetesi)

Genç İletişimci Ödülü: Şerif Ali Duman ’Konyaaltı Kapalı Pazar Yerinin 20 Yıllık Ayakkabı Tamircisi “Sabri Abi”’

Jüri Özel Ödülü: Nizamettin Özmen ’Anadolunun Yolları Karlı’ (Akdeniz Gerçek Gazetesi)

Teşvik Ödülü: Maksut Temizel ’Buraya da mı göz diktiniz?’ (Kemer Gözcü Gazetesi)

Jüri Mansiyon Ödülü: Ceren Deniz ’Sokak Hayvanları Dosyası’ (Hürriyet Akdeniz)

Nuri Dağtekin Özel Ödülü: Gazetecilik mesleğine yaptığı katkılar ve 15 yıl başkanlığını yaptığı Antalya Gazeteciler Cemiyetine verdiği hizmetler nedeniyle Yönetim Kurulu, eski Başkan Mevlüt Yeni’yi ödüle layık gördü.

AGC Kurum Özel Ödülü: Antalya iş dünyasında öncü rol oynayan Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD), Antalya Gazeteciler Cemiyeti ile yaptığı iş birliği protokolü çerçevesinde, basın müzesi yapım projesini üstlenmesi sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından ödüle layık görüldü.